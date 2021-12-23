BDDK'den JPMorgan adımı

23 Aralık 2021 Perşembe, 09:17

BDDK, JPMorgan Chase Bank NA İstanbul Şubesi'ne JPMorgan Chase and Co'nun doğrudan veya dolaylı bağlı kuruluş ve iştiraklerine destek ve danışmanlık hizmeti sunma izni verdi.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan BDDK kararına göre, JPMorgan Chase Bank İstanbul Şubesi, bu kuruluş ve iştiraklere; küresel işlem bankacılığı ve yatırım bankacılığı ürün ve hizmetlerine ilişkin belge düzeni, referans niteliğinde fiyat belirleme gibi operasyonel destekler, idari ve operasyonel konularda iletişim desteği sağlanması, yerel mevzuat, uyum, vergi, hukuki konular ve müşteri tanı süreçleri konularında destek ve danışmanlık hizmeti sağlayabilecek.