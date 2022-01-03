Bedelli askerlik ücretine de zam (2022 bedelli askerlik ücreti)
TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerinden sonra değişen memur maaşıyla birlikte 2022 bedelli askerlik ücreti de zamlandı. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik üceti nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar…
Memur maaşlarına yapılan zamma göre her 6 ayda bir artan bedelli askerlik ücreti 2022 yılı için henüz açıklanmadı. 2021 enflasyonunun yüzde 36.08 olarak belirlenmesinin ardından memur maaşına yüzde 25.65 oranında zam yapılacak.
Bu kapsamda bedelli askerlik ücretinin de benzer oranda yükselmesi bekleniyor.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgilere göre, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.
(40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)
Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ
Bu kapsamda 2021 yılı sonuna kadar bedelli askerlik ücreti için 43 bin 151 lira ödeme yapılırken bu yıl 55 bin 489 lira ödeme yapılması bekleniyor.
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