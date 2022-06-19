Beyşehir Gölü’nde su ürünleri av yasağı sona erdi: Ava çıkan balıkçılar mazot fiyatlarından dert yandı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde tatlı su balığında yeni av sezonunun ilk günleri kasaları balıklarla dolan avcıların yüzü gülerken, beklediği avı gerçekleştiremeyen balıkçılar ise umutlarını önümüzdeki günlere taşıdı. Diğer bir yandan balıkçıların ortak derdi ise mazota gelen zamlar ile birlikte artan maliyetler oldu.
Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nde 15 Mart’ta başlayan su ürünleri av yasağı sona erdi. 15 Haziran’da son bulan yasağın ardından göl sularına yeniden ağ atmaya başlayarak avlanma mesaisine başlayan tatlı su balığı avcıları, sezonun ilk su ürünlerini kıyılara nakletmeye başladı. Açıklara serilen ağlardan toplanan balıklar satış noktalarına ya da su ürünleri işleme fabrikalarına ulaştırılmak üzere kıyılarda alıcılara teslim ediliyor. Yeni av sezonunun ilk günleri kasaları balıklarla dolan avcıların yüzü gülerken, beklediği avı gerçekleştiremeyen tatlı su balığı avcıları ise umutlarını önümüzdeki günlere taşıdı.
Tatlı su balığı avcısı İbrahim Kılınçarslan, av dönüşü kıyıya 1 senatör, 3 sazan balığıyla dönüş yaptığını belirterek, yeni sezonda beklentilerinin kadife balığından yana olduğunu anlattı. Kılınçarslan, “Sazan ve senatörden hiç beklentimiz yok. Çünkü elektroşokçular mahvediyor ortalığı. Gerçek balıkçılar olarak onlardan çok muzdaripiz. En azından avcının mazot fiyatlarını düşürsünler. Açıklara gittiğimiz yol 16-17 kilometre. 200 liralık yakıt yaktık. Balık veriş fiyatlarımız bizim sazanda 22 lira. 200 lira bitti, 200 lira yaktık. Zannediyorum fitefit geldi” dedi.
Balıkçı Kadı Eylikler de yeni sezona umutlu girdiklerini ancak ilk günlerde çıkan balıkların bekledikleri gibi olmadığını ifade ederek, “Benim avım biraz düşüktü ama çok şükür yine de çorbamız kaynadı. Bu sezon avcılar olarak bazı sıkıntılar içindeyiz. Özellikle mazot fiyatlarına gelen son zamlar belimizi iyice büktü” diye konuştu.
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