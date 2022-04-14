Denizlerde av yasağı başlıyor
Denizlerde 1 Eylül 2021’de başlayan av sezonu, 15 Nisan Cuma günü sona eriyor. Sezonun son balıkları da tezgahlardaki yerini aldı.
Denizlerde 1 Eylül 2021’de başlayan av sezonu 15 Nisan Cuma günü sona eriyor. Yasak öncesi denize açılan balıkçılar, bu dönem için son kez ağlarını suya bırakırken, sezonun son balıkları da tezgahlardaki yerini aldı. Av sezonunu erken kapatan bazı balıkçılar ise, hem teknelerini hem de ağlarını onarmaya başladı.
"VATANDAŞLAR BALIĞINI ALSIN HATTA BUZLUKLARA KOYSUNLAR"
Vatandaşları balık almaya davet eden balıkçı Muammer Arduç, "Halk elini çabuk tutsun. Balığını alsın hatta buzluklarına koysunlar. Şu anda tezgahlarımızda balık var yok değil. Her türlü balığımız var. Sezonun bitimiyle fiyatlar biraz daha yükselecektir" dedi.
"HERKESE GÖRE BALIK VAR"
Balık fiyatları hakkında bilgi veren Erhan Gün ise "Tezgahlara istavrit, çinekop, hamsi her çeşit balık geliyor. Mazot yüksek olduğu için haliyle maliyetlere de yansıyor. Tezgahta çupra var. Tanesi 350-400 gram, levrekler var yine aynı gramajda. Deniz levreği, çuprası, mezgit, barbun geliyor. Balıktaki olay çeşitlilik fazla olduğu için herkese göre balık var" diye konuştu.
"HER SENE OLDUĞU GİBİ AĞ TAMİR İŞLERİNE BAŞLADIK"
Her sezon sonunda ağ tamir işlerini yaptıklarını ifade eden Ahmet Emin Gerçek, "Sezon bitince her sene olduğu gibi ağ tamir işlerine başladık" dedi.
"AV SEZONU KAPANDI ŞİMDİ AĞLAR ÇOK YIPRANDI"
Ağların çok yıprandığını belirten Cemal Kıran, "Av sezonu kapandı şimdi ağlar çok yıprandı. Şimdi tamir ediyoruz. Bu tamir işi de 2-3 ay sürer. Dünyanın en zor işi. Denizde mahsül az olduğu için sezonu 10 gün 20 gün önceden kapatan da oldu" ifadelerini kullandı.
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