Binlerce emeklinin gözü bu davadaydı: 'Seyyanen zam' kararı bu tarihte açıklanacak

Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz’in, memura verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de verilmesi talebiyle SGK’ye (SGK) açtığı davanın duruşması Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde yapıldı. Çilesiz; “somut norm denetimi” yapılması için dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gönderilmesini istedi. Karar iki hafta içerisinde açıklanacak. İstemi üzerine açıklamalarda bulunan Çilesiz; “AYM’nin bu kuralı iptal edeceğine ve yeni bir düzenleme ile memurlara, emeklilere zam yapılacağını, bu zamlardan sonrada SSK ve BAĞ-KUR işçilerinin de maaşlarında yeni ayarlamalar yapılacağına inanıyoruz” dedi.

Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz, 2023’te memura verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de verilmesi istemiyle SGK’ye başvurmuştu. Çilesiz başvurusunda; bir ay içinde olumlu ya da olumsuz yanıt istemiş; ancak SGK talep süre içinde yanıt vermemişti. SGK’nin tutumu üzerine Çilesiz, SGK’ye yönelik “emeklinin zam hakkı ödenmediği” gerekçesiyle Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

''MAKAS YÜZDE 70’E ÇIKTI''

Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmada Çilesiz ve avukatı Ali Erdem Gündoğan hazır bulunurken, birçok emekli ve emekli sendikaları da izleyici olarak duruşma salonunda yer aldı. Duruşma salonuna giremeyen emekliler ise salonun bulunduğu koridorda ve adliye önünde duruşmanın bitimine kadar bekledi. Davanın gerekçelerine ilişkin söz hakkı alan Av. Gündoğan; “15 Temmuz 2023’te hükümet çalışan memurlara 8 bin 77 TL zam verdi. Ancak bu emeklilere verilmedi, oysa verilmesi gerekirdi. Bu yüzden hesaplanarak müvekkilime ödenmesini talep ettik. Memurlara yapılan zam 2023 yılına kadar memur emeklisine de yapılıyordu. Önceden çalışan memur ile emekli memur maaşı arasında yüzde 40 fark vardı şu an bu kararla makas yüzde 70’e çıktı” dedi.

''TALEBİMİZ SOMUT NORM DENETİMİ YAPILMASI''

Av. Gündoğan; seyyanen zammın emeklilere yapılmamasının “eşitlik ilkesine” aykırı olduğunu belirterek; “Talebimiz somut norm denetimi yapılması için dosyanın AYM’ye gönderilmesidir. Milyonlarca emekli mağdur. Seyyanen zam emekliliğe yansıtılmıyor. Bir hukuk devletinde bu durum kabul edilebilir değildir” diye konuştu. Çilesiz de mahkemedeki savunusunda şu ifadeleri kullandı:

“Emekliler bu seyyanen zammın verilmesi ile haksızlığın giderilmesi konusunda çalmadık kapı bırakmadılar ama elleri boş döndüler. Geriye sadece mahkeme aracılığı ile bu haksızlığın giderilmesi yolu kalıyor. Bu sebeple huzurunuzdayız. Mahkeme davamızı reddederse, bu karar hukuka uygun olsa bile hakka, vicdana uygun olmayacaktır. Açlık sınırında yaşam sürdürmeye çalışan emeklilerin hak ettikleri maaşa ulaşabilme umudunu da yok eder. Emeklilere bu umudunu yaşatmak için AYM’ye dosyanın davanın konusu kuralın iptali için göndermenizi isterim.”

''BİZ UMUTLUYUZ''

SGK avukatı ise “Haksız davanın reddini istiyoruz” dedi. Mahkeme ise kararı 2 hafta içerisinde yazılı olarak açıklayacağını bildirerek duruşmayı bitirdi. Duruşmanın ardından mahkeme önünde basın açıklaması düzenlendi. Davaya ilişkin konuşan Çilesiz; “Umuyorum mahkeme emekliler lehine dava konusu kuralın iptali için AYM’ye başvuruda bulunur. Eğer bunu yaparsa Mahkeme, AYM’nin de bu kuralı iptal edeceğine ve yeni bir düzenleme ile memurlara, emeklilere zam yapılacağını, bu zamlardan sonrada SSK ve BAĞ-KUR işçilerinin de maaşlarında yeni ayarlamalar yapılacağına inanıyoruz. Böylece emeklilerin açlık sınırının bir tık üstünde maaş alabilmesinin yolunun açılacağına inanıyoruz” dedi. Avukat Gündoğan da “Biz umutluyuz. Kuvvetle muhtemel dosyanın AYM’ye gönderileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.