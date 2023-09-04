Bir ayda 565 firmaya dahilde işleme izni

Yayınlanma: 04.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 04.09.2023 - 07:00

Ticaret Bakanlığı'nın temmuz ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, temmuzda 565 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 hariçte işleme izin belgesi, 18 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 22 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi. Söz konusu ayda resen iptal edilen belge sayısı ise 1 oldu.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ NEDİR?

Dahilde İşleme, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, bu yüzden de gümrük vergisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemi anlamına geliyor.