Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Bir ayda 628 firmaya dahilde işleme izni

Dahilde işleme rejimi kapsamında eylülde 628 firma için izin belgesi düzenlendi.

AA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 11:11
Bir ayda 628 firmaya dahilde işleme izni
Abone Ol google-news

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan eylül ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eylülde 628 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 3 hariçte işleme izin belgesi, 12 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 26 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.


dahilde işleme izin belgesi eylül ayı Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete

İlgili Haberler

Almanya'dan Türkiye açıklaması: İkili ticaret hacmi rekora koşuyor

Almanya'dan Türkiye açıklaması: İkili ticaret hacmi rekora koşuyor
Ticaret Bakanlığı'ndan emlak sektörüne denetim: Manipülatif ilanlara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı'ndan emlak sektörüne denetim: Manipülatif ilanlara ceza yağdı
TÜİK açıkladı... Dış ticaret haddi ağustosta arttı

TÜİK açıkladı... Dış ticaret haddi ağustosta arttı

En Çok Okunan Haberler