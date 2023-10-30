Bir ayda 628 firmaya dahilde işleme izni
Dahilde işleme rejimi kapsamında eylülde 628 firma için izin belgesi düzenlendi.
Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan eylül ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, eylülde 628 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 3 hariçte işleme izin belgesi, 12 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.
Firma talebine istinaden 26 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.
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