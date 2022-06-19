Bir ekmeğe zam haberi de Iğdır'dan geldi
Iğdır'da ekmeğin fiyatına zam geldi; 2,5 liradan 3 liraya çıktı. Zamma tepki gösteren bir vatandaş, "Ekmeğe yine zam geldi, ne yapacağımız bilmiyoruz. Ekmek fiyatı daha da artacak, ayarlanması lazım. Beş nüfusa sekiz ekmek alıyorum" dedi.
Iğdır'da 2,5 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, 50 kuruşluk zamla 3 liraya yükseldi. Yurttaşlar zamma tepki gösterirken fırıncılar zam oranını az buldu.
"BUNA BİR ÇARE BULUNMALI"
Iğdırlı bir yurttaş ise, "Ekmeğe yine zam geldi, ne yapacağımız bilmiyoruz. Ekmek fiyatı daha da artacak, ayarlanması lazım. Beş nüfusa sekiz ekmek alıyorum. Daha önceden 2,5 liraya alıyorduk, şimdi 3 lira. Buğday fiyatı artınca ekmeğe zam istiyorlar. Doğal gaza, elektriğe zam geldi. Buna bir çare bulunması lazım" diye konuştu.
Fırıncı ise "Maliyet arttı. Poşet 50 lira oldu. Her şeye zam geliyor. Girdi maliyeti arttı. Yine zam istiyoruz. Doğal gaz, elektrik, işçi maliyeti var. Un 500… Maya fiyatları yüksek, her şeye zam geldi. Zammı duyan vatandaş isyan ediyor. Sanki zammı biz yapıyoruz diye faturayı fırıncı esnafına kesiyor. Borcum olmasa ben de kapatacağım, zarar çok. Devlet maliyeti iyi biliyor. Zam düşünüyoruz" dedi.
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