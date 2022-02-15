Ekonomi yazarı Aktaş açıkladı: 'Ekmek zammı KDV indiriminin etkisini tek başına silip süpürdü'
Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, temel gıdadaki KDV indirimine ilişkin değerlendirmede bulundu. Aktaş, "Ekmek zammı, temel gıdada KDV indirim sayesinde sağlanacak ve olumlu etkiyi yok etmiş durumda" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e düşürüldüğünü açıkladı.
Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü "Ekmek zammı KDV indiriminin etkisini tek başına silip süpürdü" başlıklı yazısında ekmeğe yapılan zamla birlikte, KDV indiriminin şubat ayı enflasyonuna olumlu etkisinin ortadan kalktığını açıkladı.
Aktaş, "Ekmeğe gelen yüzde 30 dolayındaki zam, şubat ayı TÜFE artışına 0.76 puan kadar bir etkide bulunacak. Dolayısıyla ekmek zammı, temel gıdada KDV indirim sayesinde sağlanacak ve teoride en fazla 0.71 puanı bulacak olumlu etkiyi yok etmiş durumda" dedi.
"OLUMLU ETKİ SIFIRLANDI!"
Aktaş, şöyle devam etti:
"Şubat ayındaki yüzde 30’luk zam, yüzde 2.54’lük ağırlığa göre TÜFE’yi tek başına 0.76 puan yukarı iten bir etki doğuracak. Ekmeğe ocak ayında genel artış oranı olan yüzde 11.10’dan daha az, yüzde 5.40 zam geldiği için 0.76 puanlık görünür etki biraz daha düşük olabilir.
Ekmek zammı yüzde 30’da kalsa ve TÜFE’ye etkisi 0.76 puan olsa bile temel gıdadaki KDV indirimiyle oluşacak 0.71 puanlık olumlu etki sıfırlandı!
Kaldı ki KDV’den gelebilecek 0.71 puanlık olumlu etki, bu indirimin hiçbir suistimal olmaksızın uygulanacağı varsayımına dayanıyor. Oysa herkes biliyor ki bu indirimin fiyatlara eksiksiz yansıması kesinlikle söz konusu olmayacak. Dolayısıyla bu vergi indiriminin olumlu katkısını zaten 0.71 puan olarak göremeyeceğiz. 0.71 puan, teorik bir düzeye işaret ediyor, pratikte bu oran çok daha aşağıda oluşacak"
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