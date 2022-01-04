Bir gecede... TCMB'den 130 milyar TL'lik operasyon

04 Ocak 2022 Salı, 10:48

Rezervleri 24 Aralık 2021 tarihi itibarıyla -55,7 milyar dolarla rekor düşük seviyeye gerileyen Merkez Bankası (TCMB), yılın son gününde sıra dışı bir operasyona imza atarak rekor zarardan rekor kâra geçti.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre, bankanın sitesinde yayımlanan ‘analitik bilanço’ verilerine göre, TCMB’nin kâr rakamının takip edildiği ‘diğer kalemler’ verisi, 30 Aralık’ta 70 milyar TL’lik rekor zarara işaret ederken, 31 Aralık’ta birden 60 milyar TL’lik kâra geçti.

Aynı tarihte ‘değerleme hesabı’ verisinde de 130 milyar TL’lik değişim gözlendi. Yani, kamuoyuna açıklanmadan ve örtülü şekilde döviz alım satımı yapılarak 130 milyar TL ‘değerleme hesabı’ndan kâra aktarıldı.

"YAKLAŞIK 130 MILYAR TL'LIK BIR AKTARIM YAPILMIŞ"



TCMB bilançosunu yakından takip eden isimlerin başında gelen ekonomist Haluk Bürümcekçi, gelişmeye günlük bülteninde yer verdi.

Bilançodaki ‘diğer kalemler’ hesabının yaklaşık olarak TCMB kârını gösterdiğini, bu kalemde 30 Aralık’taki 70 milyar TL’lik rakamın, bankanın uzun yıllar sonra zarar edeceğine işaret ettiğini ancak 31 Aralık’ta bu hesabın ‘-60 milyar TL’ düzeyine değiştiğini, bunun karşılığında ise değerleme hesabının -177 milyar TL'den -53 milyar TL'ye indiğini aktaran Bürümcekçi, “Kısacası, yaklaşık 130 milyar TL'lik bir aktarım yapılmış, bunun olabilmesi için aşağıda verdiğim TCMB kanununun ilgili maddesi gereği döviz satışı yapılıp kârın realize edilmesi gerekir” dedi.

TCMB Kanunu'nun 61. maddesi gereğince, Türk parasının değerinin yabancı paralar karşısında değişmesi nedeniyle TCMB'nin aktif ve pasifindeki altın ve dövizlerin yeniden değerlemesi sonucu oluşan gerçekleşmemiş gelir ve giderlerin bilançonun aktif ve pasifinde yer alan “Değerleme Hesabı” kalemlerinde izlendiğine işaret eden Bürümcekçi, şu değerlendirmede bulundu:

“Gerçekleşmemiş giderler bilançonun aktifinde, gerçekleşmemiş gelirler ise bilançonun pasifinde gösterilmektedir. Bu gelir ve giderlerin gerçekleşmesi halinde, gerçekleşen tutarlar kâr ve zarar hesaplarına aktarılmaktadır. Oysa yılın son günü bu boyutta kamuoyuna duyurulmuş bir döviz satışı bilinmiyor. Önceki yıllarda da yılın son günü böyle büyük değişimler gözlenmiyor. Bu operasyonla beraber TCMB 2021 yılını da kâr ederek kapamışa ve nisan ayında Hazine'ye kar aktarımı yapacak hale gelmişe benziyor. Umarım bu büyük değişimin nasıl gerçekleştiği konusunda kamuoyuna önümüzdeki günlerde açıklama yapılır.”

YILIN SON GÜNÜ REKOR KÂRA GEÇIŞ

TCMB’nin yılın son günü rekor zarardan rekor kâra geçişi dikkat çekerken, bir diğer dikkat çekici gelişme, Hazine’nin 2022 yılının ilk üç ayını içeren finansman programında görüldü.

Hazine, ‘borçlanma dışı kaynaklar’dan yılın üç ayında 78 milyar TL’lik gelir beklediğini açıkladı. Bu da Hazine’nin finansman programı hesabını, TCMB’den gelecek yüklü temettü aktarımına göre yaptığına işaret ediyor.