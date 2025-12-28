Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Şengül, AKP iktidarının bakış açısını anlattı: ‘Öncelik emekli değil’

Net asgari ücretin 2026 yılı için yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira olarak belirlenmesinin ardından, milyonlarca emekli yeni yılda alacağı maaşı beklemeye başladı.

Açlık sınırının 30 bin liraya dayandığı, ev kiralarının 25- 30 bin liraya ulaştığı koşullarda, emekli maaşlarının yalnızca enflasyon (TÜFE) üzerinden artırılmasının yoksulluğu derinleştireceğini vurgulayan isimlerden Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül, “Emeklilik, yıllarca çalışarak devlete peşin peşin ödediğimiz primlerin karşılığıdır. Kimse bizi sadaka kültürüne alıştırmaya çalışmasın” dedi.

Emekli maaşı artışlarına refah payı eklenmeyeceği yönündeki tahminlere de değinen Şengül, şöyle devam etti: “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘Sıkı para politikası sürecek’ açıklamaları, emekliye refah payı verilmeyeceğinin açık göstergesidir. Bu durumda ocak ayında emeklilere yalnızca TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri oranında, yaklaşık yüzde 12-13’lük bir artış yapılacak. Bu artışla 16 bin 800 lira olan en düşük emekli maaşı yaklaşık 18 bin 800 liraya çıkacak. Bu bir yaşam ücreti değil, sadakadır.”

KAYBIMIZ YÜZDE 80

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın “Nefesiniz yettiğince çalışın” sözlerini ve SGK Başkanı Raci Kaya’nın “Emekli sayısı fazla” açıklamasını da anımsatan Şengül, şu yorumu yaptı: “Bu söylemler iktidarın öncelikleri arasında emeklinin, asgari ücretlinin, dar gelirlinin olmadığını açıkça gösteriyor.” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa örneklerine yaptığı atıflara da yanıt veren Şengül; Almanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde enflasyonun yüzde 1-3’te seyrettiğini, Türkiye’de ise yıllık enflasyonun yüzde 31.7 olduğunu anımsattı. Şengül, “Önce enflasyonu tek haneye düşürün, emeklinin alım gücünü koruyun. Emekliyi enflasyon karşısında silindir gibi ezdirmeyin” dedi.

Ayrıca 2002’den önce en düşük emekli maaşının asgari ücretin yüzde 40 üzerinde olduğunu belirten Şengül, “Bugün asgari ücretin yüzde 40 altına düşmüş durumda. AKP döneminde emeklinin oransal kaybı yüzde 80’e ulaştı” diye konuştu. Şengül, geçmişte emekli maaşıyla sekiz çeyrek altın alınabildiğini, bugün iki çeyrek altının zor alındığını anımsattı.

BAYRAM İKRAMİYESİ ASGARİYE EŞİTLENSİN

Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül, üyelerinden ve sahadan edindikleri bilgiler ışığında emeklilerin öncelikli taleplerini şöyle sıraladı: “En düşük emekli maaşının asgari ücretin yüzde 40 üzerine çıkarılması gerekiyor. Bayram ikramiyelerinin asgari ücrete eşitlenmesi çok önemli. Bunların yanında sağlık hizmetlerinden yararlanma sırasında muayene ve ilaç katkı paylarının kaldırılmasını istiyoruz. Ayrıca emekli sendikalarının önündeki yasakların kaldırılarak toplu sözleşme hakkının tanınması gerekir.