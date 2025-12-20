Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, emekçiyi yoksullaştıran AKP politikalarına isyan etti: Memur meydana çıktı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikaların üyeleri, AKP iktidarının emekçiyi yoksullaştıran ve sermayeyi koruyan ekonomi politikalarına karşı dün yurt genelinde iş bıraktı.

Başta Ankara, İstanbul ve İzmir’de geniş katılıma sahne olan eylemlerde insanca yaşam, adil ücret ve hakça paylaşım talebini dillendiren emekçiler, “Memur darda sorumlusu Saray’da”, “Tükeniyoruz, açlık sınırında değil, insanca yaşamak istiyoruz”, “Komşular hırsız var”, “Sermayeye değil, emekçiye bütçe”, “İnsanca yaşam istiyoruz” gibi sloganlar attı. Bu kapsamda, Ankara’da TBMM’nin Dikmen Kapısı önünde açıklama yapmak üzere toplanan memurlar ise Emniyet güçlerinin engellemesiyle karşılaştı. Sert müdahalede bulunan polisin, bazı memurları darp ettiği görüldü. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Orhan Yıldırım buna tepki göstererek “Memurun açıklama yapmasından tehlike duyuyorsunuz. Bu doğru bir şey değil” dedi.

Bunun üzerine Olgunlar Caddesi’nde açıklama yapan Yıldırım, iktidarı faize karşı olduğunu söylediğini ancak 2026’da en büyük bütçeyi yine faize ayırdığını vurguladı. Yıldırım ayrıca, 10 ayda 80’inin üzerinde emekçinin inşaatlarda, atölyelerde iş kazalarında öldüğünü dikkati çekti.

AĞIR EKONOMİK KRİZ

Öte yandan İzmir’deki eylemde konuşan Birleşik Kamu-İş İzmir İl Başkanı Barış Düdü, Türkiye’nin içine sürüklendiği ağır ekonomik krizin mevcut iktidarın politikalarının sonucu olduğunu, özelleştirmeler yoluyla Cumhuriyet’in üretim birikiminin yok edildiğini vurguladı. Memurun taleplerini de açıklayan Düdü, bunlardan öne çıkanları yoksulluk sınırının üzerinde maaş, seyyanen zammın tüm emekçi ve emeklileri kapsayacak şekilde verilmesi, yan ödemelerin emekli aylıklarına yansıtılması, gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesi, enflasyon farkının aylık ödenmesi şeklinde sıraladı.