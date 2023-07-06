Birlik Sağlık-Sen’den 'maaş zammı' tepkisi: Memur ve emekli açlığa mahkum edilmiştir

Yayınlanma: 06.07.2023 - 16:52

Güncelleme: 06.07.2023 - 16:52

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, AKP’nin memur maaşlarında artış öngören kanun teklifiyle emekli maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili konuştu.

TÜİK'in enflasyon rakamlarına güvenin kalmadığını aktaran Ahmet Doğruyol, “TÜİK, her zaman yaptığı gibi açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 38, yine bağımsız araştırma şirketlerinin yaptığı enflasyon yüzde 8. Enflasyondan dolayı doğal olarak Türkiye'nin inandırıcılığı kalmadı. Memur maaşlarının da artışları enflasyon oranında yapıldığı için yüzde 17,55 civarında artış yapıldı. Memurun yine açlığa, sefalete mahkûm edilmesi demektir. Devlet memurları şu an itibarıyla zaten o 8 bin 700 lira civarında yapılan seyyanen yapılan zamlarda taban aylığa yansımamasından dolayı memurlarımızın emekli maaşlarına ve emekli tazminatlarına yansımayacaktır. Doğal olarak yani o memur maaşlarımızın 10 bin lira olan memur maaşının 10 bin lira da ek ödemesi olmaktadır. Yani bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Yani emekli maaşına yansımayacak olan bir maaş artışını kabul etmek mümkün değildir” diye konuştu.

“MEMUR MAAŞLARI İŞÇİ MAAŞLARININ ALTINDA KALMIŞTIR”

Kamu işçileriyle memurlar arasındaki zam oranlarını karşılaştıran Doğruyol, “Biz demiyoruz ki işçi arkadaşlarımızın maaşları neden yüksek? Elbette ortalama bir kiranın 8-10 bin lira olduğu bir dönemde elbette işçi arkadaşları 25-30 bin lira alması doğaldır. Ama memur maaşlarının kesinlikle yoksulluk sınırının altı olmaması gerekir. Kaldı ki milyonlarca memurumuza da sadece yüzde 17,55’lik yapılan zamla memurlarımız ile emeklilerimiz açlık ve sefalete mahkûm edilmişlerdir. Emekli maaşlarının mutlaka düzeltilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

“VERGİLER DEVLET İMKANLARIYLA KARŞILANMASI LAZIM”

Maaş zammı sonrasında vergi Motorlu Araç Vergisi’nin (MTV) iki katına çıkarılmasını hatırlatan Birlik Sağlık Sen Başkanı, “Bir sefere mahsus olarak çıkartıldı ama biz zannetmiyoruz ki bir seferle bu kalsın devam edecektir diye düşünüyoruz. Ve önümüzdeki günlerde de pek çok vergi yükünün yine bir şekilde vatandaşın sırtına yükleneceği söylenmektedir. Bu vergi yükünün ve maaş artışlarının faturası vatandaştan değil devletin imkanlarıyla karşılanması lazım. Yani aldığı, tahsil ettiği vergilerle bu vergi yükünün de mutlaka sabit ücretlilerinin sırtından, emeklilerin sırtından, memuru sırtından, işini sırtından bir an önce alınması gerekir. Tabii en önemli konulardan biri de vergi dilimleridir. Vergi dilimlerinin hızlı bir şekilde güncellenerek de bu bir taraftan yapılan zammın diğer taraftan vergi olarak geri alınmasının önüne geçilmesi gerekir” dedi.

“HER TÜRLÜ İŞ BIRAKMAYA AÇIĞIZ VE VARIZ”

Doğruyol, diğer sendikalara da çağrı da bulunarak “Devlet memurlarımız mevcut hükümet yetkilileri karşısında adeta ikinci sınıf insan muamelesi görmektedir ve devlet memurlarımızın ücret politikalarının yeniden ele alınıp düzeltilmesi gerekir. Biz kesinlikle Birlik Sağlık-Sen olarak bu yoksulluk sınırının altındaki ücreti kabul etmiyoruz. Bunun için de her türlü eyleme bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü eyleme, iş bırakmaya açığız ve varız. Diğer tüm sendikalarla birlikte tabi hükümetin yanında olan sendikalar zaten iş bırakma eylemi yapamamaktadır. Bunun dışında tüm sendikalarla birlikte iş bırakma eylemi yapmaya da hazırız” şeklinde konuştu.