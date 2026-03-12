Bitcoin altını solladı: Kriptoda savaş etkisi sürüyor!

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana kripto para piyasasında dikkat çekici bir hareket yaşandı. Verilere göre Bitcoin, savaşın başladığı günden bu yana yaklaşık yüzde 7 yükseldi ve çarşamba günü itibarıyla 71 bin dolar civarında işlem gördü.

Aynı dönemde altın fiyatlarının ise büyük ölçüde yatay seyrettiği görüldü. Altın fiyatı yaklaşık 5 bin 240 dolar seviyesinde işlem gördü.

KRİPTO PİYASASININ 7/24 AÇIK OLMASI AVANTAJ SAĞLADI

Dijital varlık piyasasında faaliyet gösteren uzmanlar, kripto para piyasasının haftanın yedi günü ve günün 24 saati açık olmasının önemli bir avantaj oluşturduğunu belirtiyor.

CF Benchmarks araştırma başkanı Gabe Selby, kripto piyasalarının bu yapısının özellikle kriz dönemlerinde öne çıktığını ifade etti.

Selby, “Kripto piyasasının 7/24 açık olması varlık sınıfı için giderek daha önemli bir avantaj haline geliyor. İran’daki çatışma hafta sonu tırmandığında küresel risk işlemlerinin yapılabildiği tek piyasa kripto piyasasıydı. Bu, geleneksel piyasaların kopyalayamayacağı yapısal bir avantaj” değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI PİYASAYI DESTEKLEDİ

Bitcoin’deki yükselişte ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın sona erebileceğine yönelik açıklamaları da etkili oldu.

Trump, pazartesi günü CBS News’e yaptığı açıklamada, “Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. İran’ın askeri anlamda pek bir şeyi kalmadı” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından Bitcoin fiyatının yaklaşık yüzde 4 yükseldiği görüldü.

DİĞER KRİPTO PARALARDA DA YÜKSELİŞ

Savaşın başlamasından bu yana yalnızca Bitcoin değil, diğer büyük kripto para birimleri de değer kazandı.

Ethereum yaklaşık yüzde 7 artışla 2 bin 70 dolar seviyesine yükselirken, Solana da benzer şekilde yüzde 7 artarak yaklaşık 87 dolar seviyesine çıktı.

TEKNİK OLARAK HEDEF 72-73 BİN DOLAR

Piyasa uzmanları teknik görünüm açısından Bitcoin’in önemli bir direnç seviyesine yaklaştığını belirtiyor.

Selby, teknik analiz açısından Bitcoin’in 72 bin – 73 bin dolar aralığındaki direnç bölgesini hedeflediğini ifade etti.

Selby, “Bu seviyenin güçlü işlem hacmiyle aşılması halinde piyasadaki anlatı kısa vadeli bir sıkışmadan gerçek bir momentum toparlanmasına dönüşebilir” değerlendirmesinde bulundu.