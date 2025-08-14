Bitcoin tüm zamanların zirvesinde: Yeni rekorlar kapıda!

Bitcoin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle yeni bir rekora ulaştı.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto varlık olan Bitcoin, Asya işlemlerinin erken saatlerinde yüzde 0,9 yükselerek 124 bin 2 dolara kadar çıktı ve temmuz ayında görülen önceki zirvesini geride bıraktı. Gün içinde, piyasa değeri açısından ikinci sıradaki kripto para Ethereum de 4 bin 780 dolara ulaşarak 2021 sonlarından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

YÜKSELİŞTE FED BEKLENTİSİ VE KURUMSAL ALIMLAR ETKİLİ

IG piyasa analisti Tony Sycamore, Bitcoin’deki rallinin Fed’in faiz indirimine gideceğine dair artan beklenti, kurumsal yatırımcıların alımlarını sürdürmesi ve Donald Trump yönetiminin kripto varlıklara yatırım kolaylığı sağlayacak adımlarının etkisiyle desteklendiğini ifade etti. Sycamore, “Teknik olarak 125 bin doların üzerinde kalıcı bir kırılma, BTC’yi 150 bin dolara taşıyabilir” değerlendirmesinde bulundu.