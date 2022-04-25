Bitcoin ve Ethereum 6 haftanın en düşük seviyesini gördü

25 Nisan 2022 Pazartesi, 12:49

Bitcoin, Fed’in sıkılaşma politikasında daha şahin bir görünüm sergilediği bi ortamda yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasıyla ay boyunca yaşadığı düşüşüne devam etti.

Kripto para piyasasının bir numarası Bitcoin, yüzde 3 değer kaybederek 15 Mart’tan beri gördüğü en düşük seviye olan 38 bin 236 doları test etti.

İkinci en büyük kripto para olan Ethereum ise yüzde 4,8 değer kaybederek 18 Mart’tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 2 bin 799 dolara geriledi.

Analistler teknik göstergelerin düşüşlere devam edeceğine işaret ettiğini belirtti. Fairlead Strategies Kurucu Ortağı Katie Stockton, Bitcoin’in haftalık görünümde Ichimoku Bulutu destek seviyesinin altına düştüğünü ve bir sonraki desteğin 27 bin 200 dolar civarında olduğunu kaydetti. Stockton kripto paraların aşağı yönlü seyredeceği öngörüsünde yalnız değil.

"OCAK AYINDA GÖRÜLEN TABAN SEVİYELER TEST EDİLEBİLİR"

Cuma günü geçtiği bir araştırma notunda “Bitcoin Cuma günkü geri çekilmesiyle, Ocak ayında gördüğü taban seviyelerin test edilmesine olanak sağlayabilecek iki aylık eksensel minör trendini kırmış gibi görünüyor” diyen Fundstrat Teknik Analisti Mark Newton ilk etapta 36 bin 300 seviyesine bir geri çekilme beklediğini fakat o seviyenin de kırılması halinde kripto paranın çok zorlanmadan 32 bin 950 dolar seviyesini test edeceğini kaydetti.

Tüm değer kayıplarına rağmen Bitcoin sene başında bu yana 35 bin-45 bin dolar aralığında işlem görmeyi sürdürdü. Dijital paranın teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksiyle pozitif ve dolar endeksiyle negatif korelasyon içinde olduğu düşünülüyor.

Fed’in enflasyonla mücadele amacıyla 50 baz puanlık artışlarının beklendiği ortamda geçtiğimiz birkaç yılda kripto paraların yükselmesine neden olan bazı faktörlerin tam tersine döneceği düşünülüyor.

Nydig’ten bir ekibin geçtiği bir araştırma notunda, “Dolar tutmanın daha değerli hale gelmesiyle, yatırımcılar Bitcoin’den veya altında dolara geçiş yapabilirler” ifadeleri kullanıldı.

Ekip Bitcoin’in dolar ve reel oranlarla olan negatif korelasyonun son birkaç yılda ortada çıktığını belirterek kripto paranın ana iticlerinin hala kullanıcı sayısındaki büyüme ve ağ kullanımı olduğuna fakat gelişen makro ilişkileri anlamanın da önemli olduğuna dikkat vurgu yaptı.