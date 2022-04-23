Bahamalar'da vergiler kripto paralarla ödenebilecek

23 Nisan 2022 Cumartesi, 00:00

Bahamalar Başbakanlık Ofisi, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü kripto paraların geleceğine dair bir rapor yayımladı. Rapora göre Bahamalar hükümeti, ülkenin merkez bankasıyla birlikte çalışarak vatandaşların vergi ödemesi için kripto paraları kullanmasına izin verecek.

investing.com'da yer alan habere göre hükümet, vatandaşlara Bahama doları ile kripto paralara erişmesini sağlayacak. Ülke, kendi CBDC’sini daha fazla kullanılması için farklı teşvikler sunmayı planlıyor.

Yayımlanan rapor ayrıca şunlardan bahsediyor:

Hükümet, vatandaşların kripto para kullanarak vergi veya yaptırımlardan kaçınmasını istemiyor. Bahama hükümeti, vergi ile alakalı tüm geçerli anlaşmalara ve yasalara bağlı kalarak kripto paralarla vergi ödeme işlemini hayata geçirmeye çalışacak.

Bahamalar hükümeti, bu konu ile alakalı dijital varlık komitesi oluşturacağını söyledi. Bahamalar, Karayipler’de yer alan ve Kuzey Amerika’da bulunan ülkelerden biri. Ülke adalardan oluştuğu için fikir birliği sağlanması açısıdan bir komite oluşturmak mantıklı görünüyor.

Bahamalar Başbakanı Philip Davis, bu konu hakkında şunları söyledi:

"Bahamalar’ı Karayipler bölgesinde önde gelen dijital varlık merkezine dönüştürmek için bir vizyonumuz var. Dijital varlıkların sağladığı birçok fırsatlar var. Fırsatlarla birlikte dijital varlıkların getirdiği riskler de mevcut. Bu yüzden bu konu hakkında iyi bir düzenleme oluşturmak için elimizden geleni yapacağız."

Ekim 2020’de Bahamalar, bir CBDC’yi tamamen kullanıma sunan ilk ülke oldu. Kripto para borsası FTX, Eylül 2021 tarihinde Bahamalar’a genişleyerek ülke de hizmet vermeye başladı.

DİĞER CBDC ÇALIŞMALARI

Jamaika, Jam-Dex adında yeni CBDC’sini, Karayipler bölgesinde yıl içinde kullanıma sunacak.

Tayland ise 2021 Ağustos tarihinden itibaren CBDC üzerine geniş çapta araştırmalar ve geliştirmelere başladı.

Bu ülkeler arasında ise CBDC alanında en verimli çalışmayı başlatan ülke ise Çin oldu. Çin dijital yuan çalışmalarında oldukça ilerleme kaydetmiş durumda. Çin, ülke çapında gerçekleştirilen büyük organizasyonlarda, vatandaşların dijital yuanı benimsemesi için farklı kullanım alanları oluşturuyor.