Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 azalışla 2.481,81 puana geriledi.
Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,37 puan değer kaybederek 2.481,81'e indi. Toplam işlem hacmi 15,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,30 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,58 ile turizm oldu.
Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artıran gelişmelerin mevcudiyetini koruduğunu belirterek, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin devam ettiğini söyledi.
Öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin de merkez bankalarının gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin kılavuz niteliği taşıdığını aktaran analistler, verilerin ardından pay piyasalarında oynaklığın artabileceğine işaret etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek, 2.520 ve 2.560 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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