Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,10 yükselişle 8.885,45 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,23 puan ve yüzde 0,10 artışla 8.885,45 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,71 ile madencilik, en fazla kaybettiren yüzde 1,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kaybederek 8.876,22 puandan tamamladı.
KÜRESEL PİYASALAR OLUMLU SEYREDİYOR
Analistler, küresel piyasaların ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin güçlü kalması ve Çin'de hafta sonu Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başladığını belirtti.
Bugün yurtiçi ve yurtdışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.165 seviyelerinin direnç, 8.870 ve 8.710 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.
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