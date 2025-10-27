Borsa İstanbul'da 29 Ekim değişikliği: İşlem ve takas tarihleri değişiyor!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya düşüşle başladı. Önceki kapanışın ardından endeks açılışta geriledi ve bankacılık ile holding endeksleri değer kaybetti.

SEKTÖRSEL HAREKETLER VE TEKNİK SEVİYELER

Sektör endekslerinde finansal kiralama faktoring yükselirken, menkul kıymet yatırım ortaklığı geriledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde belirli destek ve direnç seviyelerinin izlendiğini belirtiyor.

KÜRESEL PİYASALAR VE YATIRIMCI ODAĞI

ABD’de enflasyon beklentilerin altında kalırken, gözler ABD ve Çin arasındaki görüşmeler ile Fed’in para politikası kararına çevrildi. Yurt içinde iş gücü istatistikleri ve kapasite kullanım oranı yatırımcıların takip edeceği veriler arasında.

RESMİ TATİL VE TAKAS BİLGİLERİ

Borsa İstanbul’da resmi tatil nedeniyle takas işlemleri değişiklik gösterecek. 28 Ekim’de yarım gün seans yapılacak, 29 Ekim’de ise işlem gerçekleşmeyecek. VİOP işlemlerinde de takas ve fiziki teslimat tarihlerinde düzenlemeler bulunuyor.