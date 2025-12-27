Son dakika... Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda yeni dalga: İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak dahil 4 gözaltı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Şube polisleri sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bürokratlarına yönelik bir operasyon düzenledi.

İBB İTFAİYE DAİRE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında İBB İtfaiye Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Albayrak'ın da aralarında olduğu 4 isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınan diğer isimler ise CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nde görevli Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse.

GÖZALTILAR BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ OPERASYONU KAPSAMINDA

Söz konusu gözaltıların, Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan isimlerin Vatan Emniyet'e getirilmesi bekleniyor.

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak

REMZİ ALBAYRAK KİMDİR?

Remzi Albayrak, 1964 yılında eski Yugoslavya'nın Sancak bölgesinde doğdu ve 1969 yılında Türkiye'ye göç etti. Kuleli Askeri Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nı bitirdi. Albayrak, TSK’nin çeşitli birlik ve kurumlarında görev alarak 2010 yılında albay rütbesiyle emekli oldu.

Askerlik hayatı boyunca Bosna-Hersek'teki savaşta NATO (SFOR) karargahında, Almanya'nın Heidelberg şehrinde bulunan 7'nci American Ordusu'nda (LANDCENT) ve ABD San Antonio şehrinde bulunan Lackland Air Forse Base'de yurtdışı görevleri icra etti.

İstanbul Üniversitesi'nde Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Eğitimi, Beykent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ile Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanlarında toplam üç yüksek lisans çalışması yaptı.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora çalışmasına devam etti. 2017 yılında CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı seçildi.