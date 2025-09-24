Borsa İstanbul’da CHP düşüşü: Mahkeme kararı piyasaları sarstı!

Borsa İstanbul yeni güne yükselişle başlasa da, CHP İstanbul Kongresi’ne ilişkin mahkeme kararı sonrası sert düşüş yaşadı. BIST 100 endeksi açılışta değer kazanmasına rağmen gelen tepki ile negatif bölgeye geçti.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve parasal gevşeme ile ilgili temkinli açıklamalarının ardından karışık bir seyir izlerken, yurt içinde Borsa İstanbul’da tablo dün tersine döndü. Salı gününü satış ağırlıklı tamamlayan BIST 100 endeksi yüzde 1,19 değer kaybederek 11.331,75 puana geriledi. Bugün ise endeks açılışta yükselişle başladı; ancak İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Kongresi’nin düzenlenmesine yönelik çalışmaları durdurma kararı sonrası düşüşe geçti.

Açılışta BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 22,84 puan ve yüzde 0,20 artışla 11.354,59 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,53 ile tekstil deri olurken, en fazla gerileyen yüzde 0,15 ile bilişim oldu.

BORSADA 'CHP' DÜŞÜŞÜ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaları durdurma kararı aldı. Mahkeme kararının ardından piyasalarda da etkiler görüldü. Borsa İstanbul’da sert satışlar yaşanırken, BIST 100 endeksi saat 11.13 itibarıyla yüzde 1,65 düşüşle 11.144,57 puana geriledi.

Endeks kayıplarının bir bölümünü telafi etse de düşüşünü sürdürdü. Saat 11.30 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0,90 kayıpla 11.229,62 puandan işlem gördü. Gün içinde en yüksek 11.367,76 puanı gören endeks, en düşük seviyesini ise 11.133,23 puanda test etti.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurtdışında ise Almanya’da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD’de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu vurgulandı.