Borsada arzı yerli satın aldı

28 Nisan 2022 Perşembe, 13:55

Yabancı yatırımcıların Türkiye hisse senedi piyasasına uzak kalmaları halka arzlarda da kendini gösteriyor. Dünya Gazetesi yazarı Şebnem Turhan son halka arzlara olan talebin yerli yatırımcıdan geldiğini yazdı:

Bugüne kadar 15 halka arz tamamlandı ve bunların halka arz büyüklüğü 6 milyar liraya geldi. Dünkü dolar/TL kuruyla hesaplayacak olursak 15 halka arzın büyüklüğü 405 milyon dolarda kaldı. Geçen yıl yapılan 52 halka arzın da toplam büyüklüğü 21.7 milyar lira olmuştu. Geçen yıl da bazı şirketler dışında yabancı yatırımcı halka arzlara ilgi göstermedi. Bu yılki 15 halka arzın 10 tanesine yabancı kurumsal veya bireysel olarak katılım gösterirken aldıkları payın büyüklüğü ise 217.3 milyon lira olarak belirlendi. Böylece bu yılki 6 milyar liralık büyüklüğün sadece 3,6’sı kadarı yabancı yatırımcıdan geldi.

İLK ÇEYREKTE ÇIKIŞ 1 MİLYAR DOLARA GELDİ

Yabancı yatırımcı son 4 yılda Türkiye hisse senedi piyasalarından yaklaşık 9 milyar dolara yakın bir çıkış gerçekleştirdi. Borsa İstanbul’da martta ise yatırımcılar 506.8 milyon dolar net satım yaptılar. Yılın ilk çeyrek döneminde ise yabancıların alımları 46.2 milyar dolar, satımları 47.2 milyar dolar oldu. Böylece net satım tutarı 991 milyon 66 bin 963 dolar olarak gerçekleşti. Yabancı yatırımcı ocakta 267.3 milyon dolar, şubatta ise 217 milyon dolarlık net satış yapmışlardı. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yılbaşından beri ise 15 Nisan ile biten hafta itibarıyla hisse senedinde 1 milyar 23 milyon dolarlık satış, DİBS'te 910 milyon dolarlık satış ve ÖST'de ise 5 milyon dolarlık net satış olmak üzere toplamda 1 milyar 937 milyon dolarlık yabancı çıkışı yaşandı. 15 Nisan ile biten haftada, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasındaki payı yüzde 36,8 seviyesindeydi. Dün itibariyle ise yabancı yatırımcının borsadaki payı yüzde 36,74 oldu.

5 ŞİRKETE DAHA ÇOK İLGİ GÖSTERDİ

Halka arzlarda bu yıl yabancı en büyük ilgiyi Hitit Bilgisayar’a gösterdi. Hitit Bilgisayar’ın halka arz edilen paylarının yüzde 25’ini alan yabancı yatırımcılar 107 milyon 775 bin liralık alım yaptı şirket hisselerinden. Yabancının diğer ilgisini çeken şirket ise Suwen Tekstil oldu. Suwen Tekstil’in halka arz edilen paylarının yüzde 10’unun yabancı yatırımcı alırken buna 42 milyon 550 bin lira harcadı. Gezinomi'nin halka arz edilen paylarının yüzde 20'sine sahip olan yabancı yatırımcı bunun için 28 milyon lira getirirken Panelsan'ın halka arz edilen paylarının yüzde 9,17'si için de 19.6 milyon lira verdi. Son olarak da İmaş Makina'nın halka arz edilen paylarının yüzde 8,37'lik kısmı için 17 milyon 577 bin lira yabancı yatırımcıdan geldi.

Bu 5 şirketin halka arzının dışında ise yabancı yatırımcı bu yılki halka arzlarda ya göstermelik paylara sahip oldu ya da hiç katılmamayı tercih etti. Analistler yabancı yatırımcının halka arza yoğun katılım göstermesi için halka arz büyüklüğünün 200 milyon doları geçmesi gerektiğini belirtirken bu yılki halka arzlarda bu seviyelere ulaşılamadığını dile getirdi. Analistler borsadaki yabancı payının yüzde 36 seviyelerine düşmesinin de halka arzlara ilginin olmamasına neden olduğunu vurgulayarak halka arzlardaki değerlemelerin de uygun bulunmamasının bu yönde tavır alınmasına neden olduğunu ifade etti.

YAYLA AGRO GIDA HALKA ARZ EDİLİYOR

Pirinç ve bakliyat sektörü markası Yayla Agro Gıda, halka açılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tarafından 22 Nisan tarihinde onaylanan halka arz için talep toplama tarihleri 11-12-13 Mayıs 2022 olarak belirlendi. Talep toplama, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Çıkarılmış sermayesinin 430.000.000 TL’den 472.600.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 42.600.000 TL ve Şirket’in mevcut ortağı Hasan Gümüş’ün sahip olduğu 28.400.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 71.000.000 TL nominal değerli payın halka arzı için pay fiyatı 12,50 TL olarak belirlendi. Yayla Agro Gıda’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, halka arz için SPK’dan gerekli onayı aldıklarını belirterek, “Halka arz, şirketimizin kurumsallaşma, sürdürülebilir büyüme ve global marka olma yolunda önemli bir aşama olacak. 25 yılı geride bırakan büyüme yolculuğumuzda önemli bir eşiği ifade eden halka arz ile önümüzdeki 25 yıla yönelik stratejilerimizi hayata geçirmek için çok daha güçlü ve kurumsal bir yapı kazanmayı hedefl iyoruz. Halka arz, önümüzdeki döneme yönelik global marka olma vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirmeyi planladığımız uluslararası stratejik ortaklıklar için de elimizi güçlendirecek” dedi. Gümüş halka arz ile elde edilecek gelirin ise, Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde satın alınan 127 bin metrekarelik arazi üzerinde kurulacak üçüncü fabrikasında, fonksiyonel gıdaların da üretileceği Ar-Ge odaklı yatırımlarda değerlendirmeyi hedefl ediklerini söyledi.