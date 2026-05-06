Brent petrol fiyatlarında büyük düşüş: 100 doların altı görüldü

ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik artan beklentiler, petrol piyasalarında sert satış baskısını beraberinde getirdi. Gün içinde fiyatlarda yüzde 9’u aşan kayıplar kaydedildi.

BRENT VE ABD HAM PETROLÜ GERİLEDİ

Brent petrol yaklaşık yüzde 9 düşüşle 100 doların altına inerken, Amerikan ham petrolü de yüzde 10’a yakın değer kaybıyla 92,3 doların altını gördü. Bu hareketle birlikte iki petrol türü de 27 Nisan’dan bu yana en düşük seviyelerini test etti.

HABER AKIŞI FİYATLARI BASKILADI

Fiyatlardaki gerilemede, ABD’nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha kapsamlı nükleer müzakereler yürütmek amacıyla Tahran yönetimiyle tek sayfalık bir mutabakat zaptı imzalamaya yaklaştığına ilişkin haberler etkili oldu.

Axios platformunun, ismini vermek istemeyen kaynaklara ve bazı ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi mutabakat zaptı için İran’dan 48 saat içinde yanıt bekliyor.

ANLAŞMAYA EN YAKIN NOKTA

ABD’li iki yetkili, henüz resmi bir anlaşmaya varılmadığını belirtirken, mevcut sürecin savaşın başlangıcından bu yana tarafların anlaşmaya en çok yaklaştığı dönem olduğunu ifade etti.

Haberde, mutabakat zaptının mevcut haliyle bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, İran’ın nükleer programının sınırlandırılması ve ABD yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik detaylı bir anlaşma için 30 günlük müzakere süreci öngördüğü aktarıldı.

GÖRÜŞMELER İÇİN İKİ ADRES

Kaynaklara göre söz konusu müzakerelerin Pakistan’ın başkenti İslamabad’da veya İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılması planlanıyor.

ABD’li bir yetkili, 30 günlük müzakere sürecinde İran’ın Hürmüz Boğazı’nda gemi geçişine yönelik kısıtlamaları ile ABD’nin deniz ablukasının kademeli olarak kaldırılabileceğini öne sürdü.