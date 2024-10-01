Brent petrolün varil fiyatı 71,75 dolar

Yayınlanma: 01.10.2024 - 10:10

Güncelleme: 01.10.2024 - 10:10

Dün 72,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,70 dolar seviyesinde tamamladı. Sabah saatlerinde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,06 artarak 71,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,25 dolardan işlem görüyordu.

POWELL’IN AÇIKLAMALARI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Orta Doğu'daki gerilimlerin küresel arzda aksamaya neden olacağı endişeleriyle yükseldi. Powell, ABD ekonomisinin genel olarak güçlü olduğunu ve Fed'in bu durumu sürdürmek için araçlarını kullanmaya devam edeceğini ifade etti.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Powell'ın iş gücü piyasasının soğumasına gerek olmadığı açıklamaları, bu yıl toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi beklentisini güçlendirdi. Kasım ayında yüzde 61 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor. Bu beklentiler, doların değer kaybetmesine ve petrol talebinin artmasına neden olabilir.

ORTADOĞU'DAKİ GERİLİM PETROL FİYATLARINI DESTEKLİYOR

Orta Doğu'daki çatışmalar da petrol fiyatlarının yükselişini destekliyor. İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırıları, bölgedeki gerilimi artırıyor ve küresel petrol arzında aksamalar yaşanabileceği endişesini doğuruyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,65 ile 73,60 dolar aralığının direnç, 70,89 ile 70,08 dolar aralığının ise destek bölgeleri olarak izleneceği belirtiliyor.