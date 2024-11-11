Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? Küresel petrol piyasalarında neler oluyor?

Yayınlanma: 11.11.2024 - 10:20

Güncelleme: 11.11.2024 - 10:20

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 75,43 dolara kadar yükselmesinin ardından günü 73,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,12 azalarak 73,79 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,13 dolardan alıcı buldu.

ÇİN'İN AZALAN TALEBİ FİYATLARI BASKILADI

Çin'de hükümetin ekonomiyi destekleme yönelik attığı adımların piyasa beklentilerinin gerisinde kaldığına ilişkin endişeler, dünyanın en çok petrol tüketen ikinci ülkesinde talebin yavaşlayacağı öngörülerini destekleyerek fiyatları baskıladı.

Çin'de yerel yönetimlerin borç problemleri, gayrimenkul sektöründeki düşüş, zayıflayan iç talep ve fiyatlarda deflasyon eğilimi gibi kronikleşen problemler ekonomik büyümeyi olumsuz etkiliyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumundaki ülkede yasama organı işlevini yerine getiren Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesinin bu hafta yaptığı toplantının ardından ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla borç sorunları yaşayan yerel yönetimlere özel borç tahvili çıkarma kotasının 3 yıl için 6 trilyon yuana (yaklaşık 840 milyar dolar) yükseltilmesine karar verildi.

ORTADOĞU'DAKİ ATEŞKES ÇALIŞMALARI FİYATLARI ETKİLİYOR

Ayrıca, Ortadoğu’da süregelen çatışmalarda ateşkes sağlanmasına yönelik çalışmaların devam etmesi de fiyatların düşüşünde kısmen etkili oluyor.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile ateşkese varılmasını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanmasını ve ülkenin güneyinde yalnızca devletin silahlarının bulunmasını talep ettiklerini açıkladı.

Mikati, ülkesinin Riyad Büyükelçiliği'nde yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde yalnızca devletin silahlarının bulunması, herkesin devletin otoritesine tabi olması ve her alanda tek yetkilinin devlet olması için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 76,50 doların direnç, 71,49 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.