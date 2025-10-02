Bu gece uygulanacak: LPG'ye 1,18 TL zam

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatlarında bu gece yarısından itibaren yükseliş bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına 1,18 TL zam uygulanacak. Bu zam sonrasında LPG fiyatlarının 28 TL seviyelerine yaklaşacağı bildiriliyor.

İşte 2 Ekim 2025 tarihi benzin, motorin ve LPG fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 53.29 TL

Motorin: 54.48 TL

LPG: 26.51 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 53.13 TL

Motorin: 54.35 TL

LPG: 25.88 TL

Ankara:

Benzin: 54.13 TL

Motorin: 55.48 TL

LPG: 26.40 TL

İzmir:

Benzin: 54.46 TL

Motorin: 55.81 TL

LPG: 26.33 TL