Bu yıl yükselişte altını geçmişti: Gözler yeniden o değerli metalde!

Küresel piyasalarda yatırımcıların ilgisi yeniden değerli metallere yöneldi. Jeopolitik riskler ve küresel ekonomideki durgunluk sinyalleri, yatırımcıları altın ve özellikle gümüşe yönlendiriyor. ABD işgücü piyasasındaki zayıf sinyaller, Fed’in aralık ayında faiz indirimine gideceği beklentisini artırırken, bu tablo değerli metallere destek sağlıyor.

G ÜMÜ Ş FİYATLARINDA TARİHİ Y ÜKSEL İŞ

Gümüş fiyatı 54 doların üzerine çıkarak geçen ay ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesine yöneldi. Ons fiyat yalnızca bir haftada yüzde 13 artış gösterirken, yılbaşından bu yana kazanç yaklaşık yüzde 90’a ulaştı. Hindistan’da yaklaşan festivaller ve ABD’nin gümüşe uygulayabileceği yeni gümrük vergisi ihtimali arz tarafında tedirginliği artırıyor. ABD İçişleri Bakanlığı’nın gümüşü, bakırı ve metalurjik kömürü “kritik mineraller” listesine alması da yatırımcı ilgisini körüklüyor.

FED’ İN FAİZ BEKLENTİLERİ G ÜMÜ Ş Ü DESTEKL İYOR

ABD’de işsizlik verilerinin zayıflamasıyla faiz indirimi beklentisi güçlendi. Düşük faiz ortamı, faiz getirisi olmayan değerli metalleri cazip hale getiriyor. Analistlere göre gümüşün yükselişi yalnızca spekülatif değil; para politikası dönüşü ve sanayi talebinin etkisi birlikte hissediliyor. Yenilenebilir enerji ve elektronik sektöründe artan gümüş kullanımı arzın bu hızla karşılanamayacağı endişesini yaratıyor.

ALTIN YAVAŞ AMA KARARLI YOL ALIYOR

Altın fiyatları da yükselişini sürdürüyor ancak gümüş kadar hızlı değil. Ons altın 4 bin 230 dolara çıkarak üç haftanın zirvesini gördü. Haftalık kazanç yüzde 6,5 ile gümüşün yaklaşık yarısı kadar oldu. Altının 4 bin 200 doların üzerinde kalması, piyasanın güvenli liman ihtiyacının sürdüğünü gösteriyor.

GÜMÜ Ş RALLİSİNİN GELECEK BEKLENTİLERİ

Yılbaşından bu yana gümüş yüzde 90, altın yüzde 61 yükseldi. Analistler, “Gümüşün altını geçmesi döngüsel bir dönüşüme işaret ediyor. Faizlerin düşmesiyle endüstriyel metaller öne çıkıyor. 2025’in geri kalanında tablo gümüş lehine olabilir” görüşünde birleşiyor. Metals Focus, altın-gümüş rasyosunun daralmasıyla fiyatların 60 dolar bandına taşınabileceğini öngörüyor. Saxo Bank ise önümüzdeki yıl 65 dolarlık daha iddialı bir tahmin yapıyor.

G ÜMÜ Ş ÜN YÜKSEL İŞİNDEKİ İTİCİ G ÜÇLER

Uzmanlar, gümüşün hem yatırım hem sanayi malı olması nedeniyle mevcut döngüde altından daha esnek hale geldiğini belirtiyor. Talep, arz, para politikası ve jeopolitik riskler gümüşü ön plana çıkarıyor. Analistlere göre Fed’in faiz patikası altın ve gümüşün yönünü belirleyecek ana unsur olmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN VE GÜMÜ ŞTE SON DURUM

Altının onsu 4 bin 200 doların üzerinde işlem görürken, yurtiçinde gram altın 5 bin 750 TL’ye ulaştı. Ons gümüş 53 dolardan işlem görürken, gram gümüşün fiyatı 72 lirayı aştı. Uzmanlar, her iki metalde de yükselişin süreceğini ve olası düşüşlerin alım fırsatı sağlayabileceğini belirtiyor.

UZMANLARDAN ALTIN VE G ÜMÜ Ş ÖNGÖRÜLER İ

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Arda Coşar, altının 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 15 katı getiri sağladığını ifade etti. İntegral Yatırım Uzmanı Harun Raşit Demircan ise altın ve gümüşte dalgalı ama pozitif seyir öngördüklerini belirtti. Analist Onur Altın da Fed’in faiz indirimi beklentisinin altın ve gümüşü güçlü kıldığını vurguladı.

PİYASA DİNAMİKLERİ VE YATIRIMCI TAVSİYELERİ

İnfo Yatırım Uzman Yardımcısı Sinan Süner, ABD’de hükümet kapanmasının sona ermesinin ardından değerli metallere talebin arttığını ifade etti. Zayıf veri akışı ve Fed’in gevşek para politikası beklentisi, altın ve gümüş fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Gümüşün yüksek oynaklığı ve faiz indirim beklentileri yatırımcı ilgisini artırıyor.