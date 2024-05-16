Bütçe faize çalışıyor: Nisan ayında gelir 595.8 milyar TL, gider 773.6 milyar TL ve açık 177.8 milyar TL oldu

Yayınlanma: 16.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.05.2024 - 04:00

AKP iktidarı tasarrufla ilgili paketler açıklarken Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Nisan 2024 ile ilgili dün yayımladığı bütçe sonuçları, ekonomik kriz ve artan harcamaların açığı büyütmeye devam ettiğini gösterdi.

Geçen ay, Nisan 2023’e kıyasla gelir yüzde 93.2 artışla 773.6 milyar lira, gider yüzde 122.3 artışla 595.8 milyar lira ve açık yüzde 34.2 artışla 177.8 milyar lira oldu. Yine nisanda vergi geliri yüzde 109.6 artışla 487.9 milyar liraya çıkarken faiz gideri yüzde 230.5 artışla 114 milyar lirayı aştı. Yılın ilk dört ayında ise gelir yüzde 110.1 artışla 2 trilyon 233 milyar lira, gider yüzde 102.3 artışla 2 trilyon 924 milyar lira ve açık yüzde 80.7 artışla 691.3 milyar lira oldu. Ayrıca vergi geliri yüzde 112.1 artışla 1 trilyon 832 milyar lira, faiz gideri ise yüzde 169.7 artışla 364.5 milyar lira. Nisanla ilgili diğer detaylar ise şöyle:

Nisanda, vergi gelirlerinin dağılımında ilk sırada yüzde 22.9 ile ithalde alınan KDV, ikincide yüzde 22.6 ile gelir vergisi, üçüncünde yüzde 20 ile ÖTV geldi. Kurumlar vergisinin payı sadece yüzde 4.

Güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları, yapımları ve giderleri nisanda 4.2 milyar liraya çıktı. Dört aylık gider 8.5 milyar lira oldu.

ÖRTÜLÜ 4.1 MİLYAR TL