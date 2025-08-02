Bütçede denge altüst oldu: Açık 2.3 trilyon liraya yükseldi

Hükümetin “tasarruf yapıyoruz” söylemine karşın bütçede denge altüst oldu. Açık hedefi şaştı. Orta Vadeli Program’da (OVP) bu yıl için 1.9 trilyon lira açık öngörülürken, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın beklentiler raporuna göre, bütçenin yıl sonunda 2.3 trilyon lira açık vermesi bekleniyor. Bir yandan faiz giderleri bütçeyi yutarken, diğer yandan tasarruf söylemlerine karşın kurumların ilk altı ayda yaptıkları harcamalarda da geçen yıla göre artış meydana geldi.

OVP’de bu yıl için öngörülen bütçe açığı 1 trilyon 930 milyar lira olarak belirlenmişti. Ancak bu hedefin tutmayacağı kesinleşti. Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, bütçede 14 trilyon 731 milyar 14 milyon TL olarak öngörülen giderlerin yıl sonunda 14 trilyon 730 milyar TL olması hedefleniyor. Faize dev bütçe

1 trilyon 950 milyar TL öngörülen faiz giderlerinin ise 2 trilyon 52 milyar 700 milyon TL olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Bütçede 12 trilyon 800 milyar 325 milyon TL olarak hedeflenen gelirlerin ise yıl sonunda 12 trilyon 332 milyar 585 milyon TL’de kalması bekleniyor.

11 trilyon 138 milyar 753 milyon TL olarak hedeflenen vergi gelirlerinin de 10 trilyon 533 milyar 435 milyon TL olarak gerçekleşeceği öngörülüyor. Bütçenin yıl sonunda 2 trilyon 397 milyar 415 milyon TL açık vermesi bekleniyor.

KURUMLAR TASARRUF DİNLEMEDİ

Tasarruf söylemlerine karşın kamu kurumlarının 6 aylık harcamasında geçen yılın aynı dönemine göre artış oldu. Genel bütçeli idarelerin harcamaları yüzde 45.6 oranında artarak 4.4 trilyon liradan 6.5 trilyon liraya, özel bütçeli idarelerin harcamaları yüzde 22.9 oranında artarak 464.6 milyar liradan 571.2 milyar liraya, düzenleyici ve denetleyici kurumların harcamaları da yüzde 47.7 oranında artarak 21.5 milyar liradan 31.8 milyar liraya çıktı. Merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalarda da yüzde 43.7 oranında artış meydana geldi. Bütçeden 6 aylık harcama geçen yıla göre 4.5 trilyon liradan 6.5 trilyon liraya yükseldi.

Rapora göre bazı kurumların ilk 6 aylık harcamalarında geçen yıla göre önemli oranda artış oldu. 6 aylık dönemde geçen yıla göre TBMM’nin harcamaları yüzde 50.9 artışla 4.7 milyar liradan 7.2 milyar liraya yükseldi. Cumhurbaşkanlığı’nın harcaması yüzde 9.9 artışla 6.1 milyar liradan 6.6 milyar liraya çıktı. Genel bütçe kapsamındaki idareler içerisinde en fazla artış Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın harcamasında gerçekleşti. Ulaştırma Bakanlığı’nın harcaması yüzde 65.7 artışla 112.9 milyar liradan, 187.2 milyar liraya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı’nın harcaması yüzde 55.6 artışla 162.1 milyar liradan 252.1 milyar liraya yükseldi.

SARAYLARDA DA ARTIŞ

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın harcamalarında da yüzde 51.1 oranında artış gerçekleşti. Başkanlığın harcamaları 1.6 milyar liradan 2.5 milyar liraya yükseldi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın harcamaları da yüzde 33.3 arttı. 46.7 milyar liradan, 62.2 milyar liraya çıktı.