Bütçesi 8 bakanlığı geride bıraktı: Diyanet’e para bol

Diyanet’in 2027 bütçesinin 196.3 milyar, 2028’de bütçesinin ise 216.1 milyar TL olması öngörülüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na gelecek yıl için ayrılan 174.3 milyar liralık bütçesiyle geride bıraktığı bakanlıklar ve bütçeleri şöyle: İçişleri Bakanlığı 119.5 milyar TL. Dışişleri Bakanlığı 46.8 milyar TL. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 167.2 milyar TL. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 23.4 milyar TL. Kültür ve Turizm Bakanlığı 50.8 milyar TL. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 99.1 milyar TL. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 163.8 milyar TL. Ticaret Bakanlığı 76.1 milyar TL.

Cumhurbaşkanlığı’nın gelecek yılki ödeneği de 21.2 milyar TL olarak belirlendi.