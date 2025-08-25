Büyükşehirlerde öğrenciler için ev kiraları cep yakıyor: İşte şehir şehir fiyatlar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler yeni eğitim hayatlarına hazırlanırken, aileler de konut arayışına yöneldi.

ÖĞRENCİLER İÇİN KİRALIK EV MASRAFI ARTIYOR

Yurtlarda kalmak istemeyen öğrenciler için kiralık ev fiyatları ciddi bir masraf kalemi oluşturuyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir gibi üniversite yoğunluğu yüksek şehirlerde kiralar dikkat çekici seviyelere ulaşıyor.

İSTANBUL'DA KİRALAR CEP YAKIYOR

İstanbul’da öğrencilere yönelik ilanlarda en düşük kira Esenler’de 3 bin 500 lira civarında. Ataşehir’de 3+1 lüks daireler ise 90 bin liraya kadar çıkıyor. Şehirde ortalama kira bedeli 25 bin lira civarında seyrediyor.

İZMİR VE ÇANAKKALE'DE DURUM BENZER

İzmir’de Buca’da kiralar 7 bin 500 liradan başlarken, Karabağlar’da 72 bin liraya kadar yükseliyor. Ortalama kira bedeli ise 20 bin lira civarında.

Çanakkale’de kiralar 6 bin 500 liradan başlarken, en yüksek kira 35 bin lira seviyesinde. Ortalama fiyat ise 18 bin lira olarak kaydedildi.

ESKİŞEHİR'DE ORTALAMA KİRA 11 BİN LİRA

Eskişehir’de en düşük kira 7 bin 500 lira, en yüksek kira 27 bin lira seviyesinde. Ortalama kira bedeli ise 11 bin lira olarak öne çıkıyor.

YKS sonuçlarıyla birlikte öne çıkan barınma sorunu, ailelerin bütçelerini zorlayacak bir boyut kazanıyor. Büyükşehirlerde yurt yerine kiralık ev tercih eden öğrenciler, kira yükünü göz önünde bulundurmak zorunda kalıyor.

Uzmanlar, öğrencilerin bütçelerini ve yaşam koşullarını dikkate alarak yurt ile kiralık ev arasında dikkatli bir tercih yapmaları gerektiğini vurguluyor.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK KİRA FİYATLARI