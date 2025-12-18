Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücret komisyonunda ‘hakem rolünde’ olduklarını iddia etti: Hakem değil taraf!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ikinci toplantısını yapacak. Bu toplantıda da rakamın gündeme gelmesi beklenmiyor. Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay’ın başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak. Bunlar da genellikle Orta Vadeli Program’da (OVP) dile getirilen veriler oluyor.

‘RAKAM İÇİN ERKEN’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürecin devam ettiğini, sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Rakam konusunda ise Bakan Işıkhan, “Rakam için çok erken. Tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmeniz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi, işveren kesiminin ve kamu tarafının görüşlerini alacağız, değerlendieceğiz sonra da bunu kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

HAKEM DEĞİL TARAF

Bakan Işıkhan, hükümet olarak komisyonda “hakem rolünde” olduklarını iddia etti. Oysa hükümet komisyonda “hakem” olarak bulunmuyor. Kamu tarafını temsil ediyor. Asgari Ücret Yönetmeliği’ne göre, komisyon 5 kamu, 5 işveren ve 5 işçi temsilcisinden oluşuyor. Komisyon, bakanlığın belirlediği üyelerden birisinin başkanlığında toplanıyor. Komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanıp, çoğunluğun oyu ile karar veriyor. Oyların eşitliği halinde bile, bakanlığın belirlediği başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor. Yani mevzuata göre hükümet, komisyonda “hakem rolünde” değil.

Son yıllarda da işveren tarafıyla hükümet anlaşarak asgari ücreti belirliyor. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş muhalif kalıyor. İşçi tarafı zaten asgari ücretin kendileri dışında hükümet ve işveren tarafından belirlenmesine itiraz ediyor. 2000 yılından bu yana geçen 24 yılda alınan 29 karardan yalnızca 6’sı oybirliği ile çıktı. İşçi kesimi hükümetle sadece 2 kez anlaştı. Asgari ücreti 21 kez hükümet ve işveren tarafı birlikte belirledi.