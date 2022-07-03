Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na göre sendikalı memur oranı yüzde 72.63
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayımladığı istatistiklere göre bir yıl içerisinde, memurların sendikalaşma oranı yüzde 64.66’dan yüzde 72.63’e yükseldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur sendikaları ile konfederasyonlarının üye sayılarına ilişkin yeni istatistikleri dün yayımladı. Buna göre memur sendikalaşma oranı geçen yıla göre artarken dört büyük konfederasyon (Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, KESK ve Birleşik Kamu-İş) üye sayısını yükseltti.
Geçen temmuzda 2 milyon 658 bin 555 olan memur sayısı bu yıl 2 milyon 746 bin 681’e çıktı. 1 milyon 718 bin 984 sendikalı sayısı 1 milyon 994 bin 845’e, sendikalaşma yüzde 64.66’dan yüzde 72.63’e yükseldi. Memur-Sen’in üye sayısı 1 milyon 4 bin 152’den 1 milyon 54 bin 642, Türkiye Kamu-Sen’in 430 bin 183’ten 526 bin 684, KESK’in 132 bin 225’ten 150 bin 338, Birleşik Kamu-İş’in 68 bin 600’den 102 bin 726’ya çıktı. Böylece Birleşik Kamu-İş de üye sayısında 100 bini aşmış oldu.
Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (BASK) üyeleri 4 bin 399’dan 13 bin 854’e yükseldi. Geçen yıl temmuzda herhangi bir konfederasyona bağlı olmayan bağımsız sendikalara üye memur sayısı 54 bin 819’du. Bu yıl 122 bin 977’ye çıktı. Memur-Sen en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için toplusözleşme masasında yetkili konfederasyon sıfatını devam ettirdi. Yine 11 hizmet kolunun tamamında da Memur-Sen’e bağlı sendikalar en fazla üyeye sahip oldukları için yetkili sendika olmaya devam edecek. Ancak memur toplusözleşmesi gelecek yıl ağustosta. Toplusözleşme öncesinde temmuz ayında yeni istatistik yayımlanacak. O istatistiğin sonucuna göre toplusözleşme masasında kamu çalışanlarını hangi konfederasyon ve sendikaların temsil edeceği netleşecek.
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