Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na göre sendikalı memur oranı yüzde 72.63

03 Temmuz 2022 Pazar, 04:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur sendikaları ile konfederasyonlarının üye sayılarına ilişkin yeni istatistikleri dün yayımladı. Buna göre memur sendikalaşma oranı geçen yıla göre artarken dört büyük konfederasyon (Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, KESK ve Birleşik Kamu-İş) üye sayısını yükseltti.

Geçen temmuzda 2 milyon 658 bin 555 olan memur sayısı bu yıl 2 milyon 746 bin 681’e çıktı. 1 milyon 718 bin 984 sendikalı sayısı 1 milyon 994 bin 845’e, sendikalaşma yüzde 64.66’dan yüzde 72.63’e yükseldi. Memur-Sen’in üye sayısı 1 milyon 4 bin 152’den 1 milyon 54 bin 642, Türkiye Kamu-Sen’in 430 bin 183’ten 526 bin 684, KESK’in 132 bin 225’ten 150 bin 338, Birleşik Kamu-İş’in 68 bin 600’den 102 bin 726’ya çıktı. Böylece Birleşik Kamu-İş de üye sayısında 100 bini aşmış oldu.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (BASK) üyeleri 4 bin 399’dan 13 bin 854’e yükseldi. Geçen yıl temmuzda herhangi bir konfederasyona bağlı olmayan bağımsız sendikalara üye memur sayısı 54 bin 819’du. Bu yıl 122 bin 977’ye çıktı. Memur-Sen en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için toplusözleşme masasında yetkili konfederasyon sıfatını devam ettirdi. Yine 11 hizmet kolunun tamamında da Memur-Sen’e bağlı sendikalar en fazla üyeye sahip oldukları için yetkili sendika olmaya devam edecek. Ancak memur toplusözleşmesi gelecek yıl ağustosta. Toplusözleşme öncesinde temmuz ayında yeni istatistik yayımlanacak. O istatistiğin sonucuna göre toplusözleşme masasında kamu çalışanlarını hangi konfederasyon ve sendikaların temsil edeceği netleşecek.