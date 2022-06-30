CHP'li Servet Ünsal'dan memur ve emekli maaşlarına her ay enflasyon oranı kadar zam talebi

30 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, memur ve emekli maaşlarına her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı kadar zam yapılmasını öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Ünsal, “Altı aylık enflasyonun yüzde 50’lere yaklaştığı bir ortamda ücretlilere altı ayda sadece bir kez zam yapmak, devede kulak denecek kadar etkisiz kalıyor” dedi. Teklifi örneklendiren Ünsal, şunları kaydetti: “Ocak ayında 6 bin 429 TL olan en düşük memur maaşı, enflasyon her ay yüzde sekiz olduğu düşünüldüğünde, her ay yüzde 8 oranında zamlanacak. En düşük memur maaşı temmuz ayında 10 bin 202 TL olacak. Aralıkta ise 14 bin 989 TL’ye yükselecek. Yıllık toplam gelir ise 122 bin TL’ye çıkacak. Yüzde 24’lük bir iyileştirmeden söz ediyoruz.”