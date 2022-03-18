Çanakkale Köprüsü hatıra parası basıldı
Boğazı birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü madeni 1 TL’nin arkasında yer alacak.
Yeni madeni 1 TL’ler 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışına özel bugün tedavüle verilecek.
1915 Çanakkale köprüsü açılışı anısı için satışa çıkacak gümüş hatıra paraların da Darphane genel müdürlüğü Web sitesinde 520 TL’den satışa çıkması bekleniyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin’in twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Şahin, 2022 yılında 5 milyon adet basılacağı söylenen madeni tedavül 1 TL’ler dışında ayrıca gümüş 5 bin, bronz olarak da 10 bin adet hatıra para basıldığını açıklayarak paylaşımına şu notu düştü: “Geceye şöyle bir güzellik bırakalım ve 18 Martta bu güzellikle gözlerimizi açalım.1915 Çanakkale Köprüsü açılışı için Darphane olarak basmış olduğumuz Hatıra Para ve Tedavül hatıra 1 TL’"
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