Çay ve buğdayda düşük fiyat nedeniyle düş kırıklığı sürerken sırada fındık var
Karadeniz’in en önemli ürünü fındıkta hasat zamanı yaklaştı. Dünya tüketiminin yüzde 60’ını karşılayan Türkiye’de fiyat tartışması şimdiden başladı. Üretici 180 TL bekliyor.
Karadeniz bölgesinin çaydan
sonra en önemli ürünü fındıkta
hasat zamanı yaklaşırken fiyat
tartışmaları da şimdiden başladı.
Üreticiler bir yandan hazırlıklarını
tamamlıyor bir yandan da fındık
fiyatının açıklanmasını bekliyor.
Genel beklenti kabuklu fındık alım
fiyatının kilo başına en az 180-
190 lira olması. Üretici temsilcileri
yüksek maliyetlerle boğuşan
çiftçinin istediği fiyatı alamazsa
örgütlenerek eylem yapacağını
söyledi. Fındık sadece Karadeniz
bölgesinin değil Türkiye’nin de
önemli tarım ürünlerinden biri.
Dünya üretiminin yüzde 60’ı
bölgeden elde ediliyor. Ancak
Türkiye’nin yıllardır bir fındık
politikası yok. Her yıl hasat
yaklaşırken üreticinin gözü
maliyetini karşılayacak taban fiyat
üzerinde. Bu yıl düşük açıklanan
çay ve buğday alım fiyatlarını
gören fındık çiftçisi, eli yüreğinde
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO)
açıklayacağı fiyatı bekliyor.
Karadeniz’de binlerce ailenin
geçim kaynağı fındıkta üreticilerin
ücret beklentisi ton başına 180-
190 lira seviyesinde. Şu an mevsimi
olmadığı için fındığın 135 liraya
satıldığını söyleyen fındık üreticisi
Yaşar Aydın, “TMO’nun taban fiyatı
180-190 lira açıklaması lazım ki
üreticiyi kurtarsın. Ama hükümet
büyük ihtimal 120-130 TL diyecek
o da maliyeti kurtarmıyor. Bizi
tüccara teslim ediyor. TMO’ya fındık
veremiyoruz” dedi.
HEP ÜRETİCİ KAYBEDİYOR
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde, üretici örgütü Fiskobirlik’in devre dışı bırakıldığını anımsatan Yaşar, “Fiskobirlik kapatıldı. Sonra TMO diye bir ucube çıkardılar. Fındık alım yöntemi çok farklı. Kısacası TMO’ya fındık vermek kadar zor bir şey yok” ifadelerini kullandı. Bu ayın 20’sinden sonra fındık fiyatının açıklanmasını bekleyen Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan da şöyle konuştu: “Hasat öncesi alım kriterleri ve fiyat belirlenmesi lazım. Çünkü işçi ücretleri, yabancı ot temizliği, diğer girdi maliyetleri bu sene çok yükseldi. Kimsenin mağdur olmaması gereken bir fiyat bekliyoruz. Açıklanan fiyatların üreticiyi memnun etmesi lazım.
Maliyetler her yıl artıyor. Hep
üreticiden gidiyor. İstediğimiz bir
fiyat gelmezse buna karşı bir eylem
planımızın olup olmayacağını bölge
ziraat odalarıyla konuşacağız.”
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO),
2023 ürünü Giresun kalite kabuklu
fındığın kilosunu 84 liradan, Levant
kalite fındığı 82.50 liradan ve sivri
kalite fındığı 80 liradan aldı
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