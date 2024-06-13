CHP fındık için fiyat verdi: 'Bir kuruş aşağısına asla razı olamayız'

Yayınlanma: 13.06.2024 - 18:12

Güncelleme: 13.06.2024 - 18:13

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, fındık alım fiyatları ve fındık üreticisinin sorunlarıyla ilgili Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Fındığın ihracatta en net döviz kazandıran ürün olduğunu vurgulayan Torun, "Bu ülkenin 70 sente muhtaç olduğu anlarda bile ülkeye döviz sağlayan bir ürün. Ama bu ürün maalesef yıllardır hak ettiği yere gelemedi. Her yıl bir mağduriyeti yaşıyoruz. Her yıl bir sorunu gündeme getiriyoruz ama sonuç alamıyoruz" diye konuştu.

Fındık üreticisinin kahverengi kokarca istilasıyla da uğraştığını anlatan Torun, “Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda yetersiz kaldı” dedi.

"150 LİRADAN BİR KURUŞ AŞAĞISINA RAZI OLAMAYIZ"

Türkiye’de fındık üretiminden doğrudan veya dolaylı olarak 8 milyon kişinin geçimini sağladığını ifade eden Torun, “Fındık kan kaybettikçe, fındık sektörü küçüldükçe bu devasa istihdam alanı daralıyor. 'Sektörü nasıl büyütürüz' sorusu hiç sorulmuyor. Enflasyonun, döviz kuru dalgalanmalarının altında ezdikleri üreticiler, fındıktan çekiliyor. Artık göç etmeye başlıyor ve o tarım alanları, fındık bahçeleri sahipsiz kalıyor" diye konuştu.

Fındık üreticisine verilen desteğin 10 yıldır artmadığını savunan Torun şunları söyledi:

“Fındık üreticisinin, özellikle Doğu Karadeniz'deki fındık üreticisinin hali perişan. Bakın makineli tarım yapamıyor, girdileri çok yüksek, dönüm başına aldığı verim doğal şartlardan dolayı düşük. Fındık üreticisini sahipsiz bırakıyorsunuz. Rekolte oyunlarına kulak asmadan bu yılda fındıkta kilo başına 150 liradan bir kuruş aşağısına asla razı olamayız. Bugünkü maliyetler enflasyon hesaplandığında, üreticinin alın terinin karşılığını almasını istiyorsak, mağdur olmamasını istiyorsak asla ve asla fındıkta 150 liranın altındaki bir fiyatı kabul etmemiz mümkün değildir."