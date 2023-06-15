Çaycılar da fiyat şaşkını

Yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artırılması sonrası, ÇAYKUR'un yüzde 43 zam yapması bu alanda faaliyet yürüten esnafı da şaşkına çevirdi.

Bayram Kafatutar
Yayınlanma: 15.06.2023 - 03:00
Çaycılar da fiyat şaşkını
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Geçen yıla oranla çay fiyatının yüzde 150 arttığını anımsatan kahvehane esnafı Sedat Pala, son gelen zamların da çok abartılı olduğunu ifade etti.

Pala şöyle devam etti: “Zamdan önce 5 bardak çay içen biri, bugün neredeyse içmeyi bıraktı. Bu kadar az çay satışıyla dükkân döndürülemez hale geldi.” 

Kahvehane esnaflarından Tuncay Taşkın da, ekonomik koşullar gereği mecburen zam yapmak zorunda kaldığını ifade ederek “Ama buraya gelen insanların çoğu emekli ve alım gücü düşük olan kişiler. Bu nedenle zam sonrası günde 5 bardak çay için iki bardağa düşürdü. Biz de sıkıntı içerisindeyiz” dedi.

Kahvehane müşterisi Murat İşveren ise “Çay ülkesi olmamıza rağmen, bu kadar yüksek fiyatlar normal değil” şeklinde isyan etti. 


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