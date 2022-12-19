'Çaycı Hüseyin' Alpaslan Özmol'un annesi toprağa verildi
Oynadığı dizideki Çaycı Hüseyin karakteri ile bilinen Alpaslan Özmol'un annesi Vicdan Özmol (78), dün hayatını kaybetti. Özmol, Bursa'nın Gemlik ilçesinde toprağa verildi.
Çocuklar Duymasın adlı dizide Çaycı Hüseyin karakteri ile tanınan Alpaslan Özmol, annesini kaybetti. Acı haberi ise Özmol’un rol aldığı Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden duyurdu.
Bozdağ yaptığı paylaşımda, “Kuruluş Osman dizimizin oyuncularından Alpaslan Özmol’un kıymetli annesi Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet, Alpaslan Özmol’a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.
Alpaslan Özmol da sosyal medya hesabından çocukken annesi ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, “Mekanın cennet olsun anneciğim” yazdı.
Bir süredir alzheimer tedavisi gören Vicdan Özmol, Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gemlik Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.
BABASI DA GEÇEN YIL HAYATINI KAYBETTİ
Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve solunum rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Alpaslan Özmol’un babası Coşkun Özmol (87) da geçen yıl 14 Ekim’de yaşamını yitirdi. Baba Özmol, Gemlik ilçesinde toprağa verilmişti.
Video Haberler
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Beyza Taşkıran'ın son sözleri ortaya çıktı!
- 'Demokrasiyi zehirliyorlar'
- Cumhur İttifakı'na şok üstüne şok: Ne yaptılarsa olmadı
- İşte AKP'nin İBB hesabı
- Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan...
- Özlem Yıldız'dan 'Mehmet Ali Erbil' itirafı
- Hatay'da art arda korkutan deprem
- İmamoğlu açıklaması: İstinaf ve Yargıtay onadığı anda...
- Kübra Par gündemdeki 'yedek aday' formülünü yazdı
- Nusret alay konusu oldu