'Cep'te taksit sistemi yenilenmeli

Yayınlanma: 17.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.07.2023 - 03:22

“Vodafone Red” programının yıllık değerlendirme toplantısında bu konuda değerlendirmeler yapan ve “fiyatlar artacak” diye son dönemde cihaz talebinde artış olduğunu dile getiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, bu nedenle taksitlendirme mevzuatında değişikliğe ihtiyaç olduğunu belirtti.

Cep telefonlarının 12 ay taksitlendirilmesinde 12 bin TL sınırı olduğu anımsatan Şahin şöyle devam etti: “Bugün bu sınırlamada kullanılan döviz kuru 5 ay önceye ait. Sınırlama sisteminin ya dövize endeksli hale gelmesini ya da döviz kurunun daha kısa periyotlarla revize olmasını talep ediyoruz.”

1.4 MİLYAR TL FAYDA

Teknolojik cihaz ihtiyacının her geçen gün büyüdüğünü, mobil pazar açısından tüketicinin temel beklentisinin de “akıllı harcama” olduğunu ifade eden Şahin, Red programının sonuçlarının da bunu gösterdiğini anlattı. Şahin’in verdiği bilgiye göre Red’liler son bir yılda 2.5 milyar GB mobil internet kullandı, 56 milyar dakika konuştu. Mobil internet kullanımı yıllık bazda yüzde 25 arttı. Bu kesim normal faturalı tarife kullanıcısına göre 4 kat daha fazla internet kullandı. Bunların sonucunda, bu program kullanıcılarına son bir yılda 1.3 milyar TL’si “yurtdışı”, 74 milyon lirası “GSM dışı” olmak üzere toplamda 1.4 milyar liralık fayda sağladı.