CHP'den Tarım Kredi ve hükümete sert tepki: 'Halkı pahalı gıdaya mahkum etmek...'

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 2025 yılı faaliyet raporunu değerlendirerek, kurumun asli görevlerinden uzaklaştığını ve çiftçiyi borç yükü ve piyasa baskısı altında bıraktığını açıkladı. Adem, kooperatifin sözleşmeli üretim yapmadığını ve mali açıdan teknik iflas sınırında olduğunu belirtti.

ÇİFTÇİYE DEĞİL PİYASA VE ARACILARA HİZMET

Adem, yazılı açıklamasında, “Tarım Kredi Kooperatifleri, kuruluş amacına uygun olarak üreticiyi desteklemek, planlı üretim yapmak, fiyat istikrarı sağlamak ve ucuz tarımsal girdi temin etmek zorundadır. Ancak 2025 yılı faaliyet raporu, bu misyonun tamamen terk edildiğini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Kooperatifin üreticiyi tefecilerin ve özel bankaların yüksek faizli kredilerine mahkûm ettiğini, ucuz girdi sağlama görevini yerine getirmediğini ve ürünleri yandaş firmalardan pahalıya temin ettiğini vurgulayan Adem, bunun üretim maliyetlerini yükselttiğini ve gıda enflasyonunu artırdığını söyledi.

MALİ YAPI RİSKLİ VE ŞEFFAFLIK YOK

Adem, “Dönen varlıklar 7,5 milyar TL iken kısa vadeli borçlar 16,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu, teknik iflas olarak adlandırılır. Satış rakamları da vahimdir; 29 milyar TL’lik satışa karşı 24,5 milyar TL maliyet oluşmuştur” dedi. Sürekli zarar eden yapının seçim dönemlerinde çiftçinin sermayesini kullanarak zararına satışlar yaptığını belirten Adem, toplam zararın ve vergi borcunun kapatılması için 4,2 milyar TL’ye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Adem, Tarım Kredi’nin çiftçi yararına değil, piyasa oyuncuları ve belirli şirket gruplarının lehine çalıştığını vurguladı ve şu talepleri sıraladı:

Tarım Kredi sözleşmeli üretim modeline dönmeli,

Çiftçiye düşük faizli ve erişilebilir kredi sağlanmalı, aracılar devreden çıkarılmalı,

Kooperatifin mali yapısı şeffaflaştırılmalı, her kuruşun hesabı çiftçiye verilmelidir,

Yandaş firmalara kaynak aktarımına son verilmeli, özkaynaklar güçlendirilmelidir.

Adem, “Tarım Kredi, bu ülkenin üretici örgütüdür. Onu piyasanın insafına terk etmek, çiftçiyi yoksullaştırmak ve halkı pahalı gıdaya mahkûm etmek demektir. Biz bu gidişe dur diyeceğiz; toprak da çiftçi de sahipsiz değildir” dedi.