CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Esnaf iflaslarındaki artış yüzde 113
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yılın ilk 5 ayındaki esnaf iflasının 47 bini aştığını belirterek, "Geçtiğimiz yılın mayıs ayına göre esnaf iflaslarındaki artış yüzde 113. Nebati'nin enflasyona dayalı sözde büyüme modelinde esnafların payına toplu iflas düşüyor" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Esnaf Sicil Gazetesi’nin verilerini paylaşarak bu yılın ilk 5 ayındaki esnaf iflaslarını değerlendirdi.
Ağbaba “İflaslarda bir yıllık yaşanan artış yüzde 113. Yılın ilk 5 ayında, meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 47 bin 128’e yükseldi. Böylece bu yılın henüz ilk 5 ayında iflas eden esnaf sayısı 50 bine yaklaştı. Mayıs ayında iflas eden esnaf sayısı ise 8322 olarak kayıtlara geçti. 2021 yılının mayıs ayında iflas eden esnaf sayısı 3893 olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz yıl mayıs ayından bu yılın mayıs ayına iflas eden esnaf sayısında yaşanan artış yüzde 113 oldu” dedi.
"BİR AVUÇ YANDAŞI DEĞİL 2 MİLYON ESNAFI DESTEKLEYECEĞİZ"
“Kur artışı ve dolaylı olarak artan maliyetler esnafların artık dükkanına yeni ürün alamamasına neden oluyor” ifadelerini kullanan Ağbaba “Ardı ardına gelen zamlar ve yüksek faturalara ek olarak esnafların bankalara olan borçları da düşünüldüğünde, esnafın bu yılın sonunu görmesi neredeyse imkânsız hale gelmektedir. Bir avuç yandaşı değil 2 milyon esnafı destekleyeceğiz. Şu ana kadar kur korumalı mevduata hazineden ödenen toplam para 21.1 milyar TL. Buna ek olarak kur korumalı mevduata geçen şirketlere sağlanan kurumlar vergisi avantajı ile nedeniyle vazgeçilen kurumlar vergisi tutarı ise 10 milyar TL olarak açıklandı. Yani şu ana kadar resmi verilere göre Kur Korumalı Mevduatın hazineye maliyeti 30 milyar TL. Hatırlanacağı tam kapanma döneminde 1.3 milyon esnafa verilen toplam hibe ise 4.6 milyar TL ile sınırlı kalmıştı. Bugüne kadar KKM’den zenginlere verilen destek esnafa verilen destekten tam 7 kat daha fazla. İktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş esnaflarımızın banka kredilerinin faizlerini sileceğiz, zengini daha fazla zengin yapan Kur Korumalı Mevduat uygulamasına son verip, küçük esnafımızı destekleyeceğiz” diye konuştu.
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