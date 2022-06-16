AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP’li Ağbaba'ya dava: Manevi tazminat ödeyecek

16 Haziran 2022 Perşembe, 16:57

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya, 29 Ekim 2021'de Çorum CHP İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada kendisiyle ilgili kullandığı sözler nedeniyle manevi tazminat davası açtı.

Ankara 4'üncü Hukuk Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu Ağbaba'nın, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.