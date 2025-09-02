CHP İstanbul İl Kongresi iptali sonrası ünlü stratejistten kritik uyarı: 'Bu karar, beklenen siyasi riskleri...'

Mahkemenin CHP’nin İstanbul il kongresini iptal ederek mevcut yönetimi görevden alması kararının ardından piyasalar hızlı bir şekilde tepki verdi.

Kararın ardından Borsa İstanbul’da hisseler ciddi değer kaybı yaşarken, döviz ve tahvil piyasalarında da hareketlilik görüldü. İki yıllık devlet tahvili faizi artış gösterirken, beş yıllık kredi risk primi (CDS) yükselerek risk algısındaki bozulmayı yansıttı.

SİYASİ RİSKLER PİYASALARA YENİDEN YANSIDI

Yeni il yönetimine CHP’nin eski yöneticilerinden Gürsel Tekin atandı. BBVA Londra Stratejisti Tufan Cömert, “Bu karar, yaz aylarında unutulmaya yüz tutan ancak eylülde gündeme gelmesi beklenen siyasi riskleri piyasalara yeniden hatırlattı” değerlendirmesinde bulundu.

CHP, son dönemde yoğun bir yargı baskısıyla karşı karşıya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda CHP’li hakkında davalar sürüyor. En kritik duruşma 15 Eylül’de yapılacak ve 2023’teki CHP Kurultayı’nın iptali tartışılacak. Mahkeme iptal kararı verirse, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görevi de düşecek.

Mart ayında Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla piyasalar sarsılmış, Türk Lirası sert değer kaybetmiş ve Merkez Bankası piyasayı istikrara kavuşturmak için faiz artırmak ve milyarlarca dolar harcamak zorunda kalmıştı. O tarihten bu yana Türk varlıkları siyasi gelişmelere karşı kırılganlığını koruyor.