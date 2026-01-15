CHP'li Bakırlıoğlu’ndan 'Yenir Market' çıkışı: AKP'li vekil şaşkınlığını gizleyemedi!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada emeklilerin içine sürüklendiği yoksulluğu ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı “Yenir Market” zinciri üzerinden yaşanan iddiaları gündeme getirdi. Bakırlıoğlu’nun açıklamaları sırasında AKP Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ile yaşanan tartışma, tutanaklara sert ifadelerle yansıdı.

İktidar sıralarına seslenen Bakırlıoğlu, emeklilerin yaşadığı tabloya dikkat çekerek, “Bölgenize gidin, sokaklara çıkın. Pazarda emekliye maaşını sorun, söyleyemiyor, ağlıyor. 70 yaşındaki insan maaşını söyleyemeyecek hâle getirilmiş” dedi.

“BAYAT EKMEĞİ KİM ALIYOR DİYE SORUN, EMEKLİ ALIYOR”

Sokak aralarında sıkça görülen “Bayat ekmek bulunur” yazılı bakkallara işaret eden Bakırlıoğlu, “Girin sorun, bu bayat ekmeği kim alıyor? Emekliler alıyor. Ne yazık ki emekliler alıyor” ifadelerini kullandı.

Son dönemde yaygınlaşan “Yenir Market” zincirine ilişkin örnekler paylaşan Bakırlıoğlu, bu marketlerde son kullanma tarihi geçmiş gıda ve hijyen ürünlerinin satışta olduğunu söyledi. Raflarda tarihi geçmiş peynir ve sosislerin “yarı fiyatına” sunulduğunu belirten Bakırlıoğlu, “Bunun önünde kuyruklar var. Bu marketlerin en büyük müşterileri öğrenciler ve emekliler” diye konuştu.

"SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ GIDA MI SATIYOR MESELA?"

AKP Ankara Milletvekili Orhan Yeğin’in, “O marketleri siz açtırmışsınız” sözlerine sert yanıt veren Bakırlıoğlu, “Bu iş sulandırılamayacak kadar önemli. Gerçekleri çarpıtmayın. Fotoğraflar ortada, sosyal medyada, internet sitelerinde var. Tarihi geçmiş gıdaları açıkça satıyorlar” dedi. Yeğin’in, “Yani son kullanma tarihi geçmiş gıda mı satıyor mesela?” sorusu üzerine tartışma daha da alevlendi.

“EMEKLİ ‘AÇLIKTAN MI ÖLEYİM, ZEHİRLENEREK Mİ?’ DİYE DÜŞÜNÜYOR”

Yurttaş röportajlarından örnekler aktaran Bakırlıoğlu, emeklilerin yaşadığı dramı şu sözlerle anlattı:

75 yaşındaki bir yurttaşımız ‘Sabahtan akşama kadar ucuzluk peşinde koşuyorum, birkaç temel gıdaya 500 lira verdim’ diyor. 79 yaşındaki emekli hâlâ sabah 4’te işe gidiyor. Engelli bir vatandaş ‘Zehirlenirim diye et ve peynir almaya korkuyorum’ diyor. Emekli artık ‘Açlıktan mı öleyim, zehirlenerek mi?’ diye seçim yapıyor.

“20 BİN LİRA SEFALET MAAŞIDIR”

Emekli maaşları arasındaki farkın giderek kapandığını vurgulayan Bakırlıoğlu, geçmişte ortalama emekli maaşı ile en düşük maaş arasındaki farkın çok daha yüksek olduğunu, bugün ise bu makasın ciddi biçimde daraldığını söyledi. En az 5 milyon emeklinin 20 bin lira ile geçinmek zorunda kalacağını ifade eden Bakırlıoğlu, “Bu dipte eşitlenmedir. Bu sefaletin eşit paylaşımıdır. 20 bin lira sefalet maaşıdır” dedi.

“EMEKLİNİN PAYI ÇALINDI”

Emekli sayısı artmasına rağmen, emeklilerin millî gelirden aldığı payın gerilediğini belirten Bakırlıoğlu, “2010’da yüzde 6,8 olan pay bugün yüzde 6’ya düşmüş. Oysa yüzde 10 olması gerekiyordu. O 4 puan çalındı. Bunun sorumlusu da TÜİK’tir” ifadelerini kullandı.

Bakırlıoğlu konuşmasını, “Ben bu günaha ortak olmayacağım. Emekliyi bu hâle düşürenler utansın” sözleriyle tamamladı.