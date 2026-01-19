CHP’li Bakırlıoğlu pazar yerinde yurttaşı dinledi: 'Ben bu parayla eve ekmek götürebilir miyim?'

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa’nın Akhisar ilçesindeki pazar yerinde emekliler, yurttaşlar ve çiftçilerle bir araya geldi. Bakırlıoğlu’nun sahada yaptığı görüşmeler, Türkiye’de yaşanan ekonomik çöküşün günlük hayata yansıyan boyutlarını gözler önüne serdi.

EMEKLİLER GEÇİNEMEDİĞİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Pazarda konuşan 67 yaşındaki bir emekli, 40 yıl boyunca taş döşeyerek çalıştığını ancak aldığı emekli maaşıyla geçinemediği için hâlâ çalışmak zorunda kaldığını anlattı. Aylık 18 bin TL maaş aldığını belirten emekli, bunun 10 bin TL'sini kiraya, 5 bin TL'sini ise taksitlere verdiğini söyleyerek, “Bana 3 bin TL kalıyor. Ben bu parayla eve ekmek götürebilir miyim?” ifadelerini kullandı.

Bakırlıoğlu’nun görüştüğü bir diğer emekli ise 20 bin TL maaş aldığını, buna rağmen geçinmenin mümkün olmadığını belirtti. “Yetse zaten 70 yaşında sabah 7’de pazara gelmezdim” diyen emekli, yaşına rağmen çalışmak zorunda bırakıldığını dile getirdi.

'İŞE GİTSEM ENGELLİ MAAŞINI KESİYORLAR GİTMESEM AÇ KALIYORUZ'

Pazar yerinde karşılaşılan engelli aileler de yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Engelli çocuğu için 9 bin TL bakım aylığı aldığını söyleyen bir yurttaş, eşinin aldığı 5 bin TL'lik aylıkla birlikte hane gelirinin 14-15 bin TL'yi geçmediğini belirtti. Yurttaş, “İşe gitsem engelli maaşını kesiyorlar. Gitmesem aç kalıyoruz” sözleriyle içinde bulundukları çıkmazı anlattı.

Yurttaşlar, pazara bin TL'yle çıkmalarına rağmen bunun yarısını bile harcayamadıklarını, artan fiyatların alım gücünü tamamen erittiğini ifade etti. Domates ve marul alabildiklerini, kıymanın ise artık “lüks” hâline geldiğini söylediler.

ÇİFTÇİLER BORÇ YÜKÜ ALTINDA

Çiftçiler de ekonomik sıkıntıların en ağır hissedildiği kesimler arasında yer aldı. Bağ-Kur borcu nedeniyle kredi alamadığını belirten bir üretici, gübre maliyetlerinin 120 bin TL'ye ulaştığını, elde edilen kazancın ise borçları kapatmaya yetmediğini söyledi. Üretici, “Millette para olsa kredi çekmez, gider borcunu öder” sözleriyle durumu özetledi.

BAKIRLIOĞLU: BU TABLO EKONOMİK ÇÖKÜŞTÜR

Sahada gözlemlediği tabloyu değerlendiren Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, emekli, engelli ve çiftçilerin ayakta kalma mücadelesi verdiğini söyledi. Bakırlıoğlu, “Bu ülkede emekli, engelli ve çiftçi ayakta kalmaya çalışıyor. 70 yaşındaki emeklinin pazarda çalışmak zorunda kaldığı bir düzen ekonomik çöküştür. Bu tabloyu yaratanlar saraylardan ‘ekonomi iyi’ demeye devam edemez” ifadelerini kullandı.

Bakırlıoğlu, iktidarı sahaya çıkmaya, pazara inmeye ve yurttaşların gerçek yaşam koşullarını yerinde görmeye çağırdı.