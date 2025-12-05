CHP’li Erhan Adem’den çarpıcı Et ve Süt Kurumu iddiası: 'İşte belge, işte sözleşme'

Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan’a yönelik yeni iddialar içeren açıklamalar yaptı. Adem, Taylan’ın ortağı olduğu yabancı şirket ile ESK arasında imzalanmış 2.000 başlık ithalat sözleşmesini kamuoyuna sunarak “Bu belge tüm inkârları boşa çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

YABANCI ŞİRKET ORTAKLIĞI YENİ BELGEYLE GÜNDEME GELDİ

Adem, daha önce Taylan’ın Macaristan’da hayvancılık ve ticaret alanında faaliyet gösteren bir şirkette ortak olduğunu ortaya koyduklarını anımsattı. Taylan’ın bu ortaklığı kabul etmesine karşın Türkiye ile herhangi bir ticari ilişkisi olmadığını söylediğini belirten Adem, paylaşılan yeni sözleşmenin bu iddiaları geçersiz kıldığını vurguladı.

Açıklamalara göre sözleşme, Et ve Süt Kurumu ile Taylan’ın ortağı olduğu Macaristan merkezli Green Farm & Trade Kft arasında yapıldı. Belgede 2.000 adet besilik sığır ithalatına ilişkin tüm ticari şartların yer aldığı ve satıcı tarafında bizzat Taylan’ın imzasının bulunduğu ifade edildi. Adem, “Bu bir niyet belgesi değil, tam teşekküllü bir ithalat sözleşmesidir” değerlendirmesinde bulundu.

“ÇIKAR ÇATIŞMASI” ELEŞTİRİLERİ

Adem, hem Genel Müdür’ün hem de Tarım Bakanı’nın “ticari ilişki yok” yönündeki açıklamalarının sözleşmeyle birlikte geçersiz kaldığını savundu. Bu durumun kamu görevi ile ticari çıkarın bir araya geldiği ciddi bir çatışma örneği olduğunu belirten Adem, Et ve Süt Kurumu’nun başındaki ismin aynı sektörde faaliyet gösteren bir yabancı şirkette ortak olmasının devlet yönetimine uygun olmadığını söyledi.

CUMHURBAŞKANI’NA ÇAĞRI

Adem, ortaya çıkan tablonun görmezden gelinemeyeceğini ifade ederek Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulundu. Et ve Süt Kurumu’nun Türkiye’nin hayvancılık politikalarında kritik bir rol üstlendiğini hatırlatan Adem, belgelerin kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

“İşte belge, işte sözleşme. Şimdi kim utanacak?” sözleriyle açıklamasını tamamlayan Adem, konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.