CHP’li Kış’tan Hazine’ye sert eleştiri: 'Vatandaş ev kirasını ödemek için borç çekiyor'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hazine’nin borçlanma stratejisini eleştirerek, yurttaşın borç yüküyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Kış, Hazine’nin 2025’in ilk yedi ayında 1 trilyon 700 milyar lira borçlandığını ve bunun 807 milyar lirasının fazla borçlanma olduğunu hatırlattı.

HALK BORÇLA YAŞARKEN HAZİNE ZENGİNLEŞİYOR

Kış, Hazine’nin fazla borçlanmayı “nakit rezervi” olarak açıklamasına tepki gösterdi:

Hazine kasasında 321 milyar lira tutarken, vatandaşın cebinde tek kuruş kalmadı. Ortalama kredi kartı borcu 120 bin liraya ulaşmış durumda. Asgari ücret 22 bin lira, emekli maaşı 14 bin lira. Artık bankalar ‘kira kredisi’ vermeye başladı; vatandaş ev kirasını ödemek için bile bankalardan borç çekiyor. Halk borçla yaşarken, Hazine borçla zenginleşiyor.

Kış, Hazine’nin borçlanmayı “strateji” adı altında meşrulaştırmasının faiz lobilerine hizmet ettiğini ve ekonomik yönetimde şeffaflık eksikliği bulunduğunu vurguladı.

TASARRUF ÇAĞRISI HALKA, BORÇLANMA HAZİNE’YE

Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tasarruf çağrılarına dikkat çekerek, “Vatandaşa sabır, memura tasarruf, emekliye kırıntı, ama Hazine’ye gelince sınırsız borçlanma. Şimşek’in modeli halkı değil, piyasa aktörlerini koruyor. Rasyonellik dedikleri şey; üretimi değil, faizi büyütmek olmuş” dedi.

EKONOMİ BORÇLA DEĞİL, GÜVENLE YÖNETİLMELİ

Kış sözlerini şöyle sürdürdü:

Ekonomiyi borçla değil, güvenle yönetirsiniz. Şeffaflık yoksa, bütçe rakam değil, yüktür. Hazine’nin ‘nakit tamponu’ bahanesiyle yaptığı fazla borçlanma, halkın cebinden alınan paranın faiz lobisine aktarılmasıdır. Bu, milletin geleceğine vurulmuş bir zincirdir.

HAZİNE YANIT VERMEKTEN KAÇIYOR

Kış, Hazine’nin yanıtlarının ekonomik krizin boyutunu ortaya koyduğunu belirterek, “Bakanlık rakamlarla yüzleşmekten kaçıyor. Bu da Türkiye’nin ekonomi yönetiminde geldiği noktanın en açık göstergesidir. Hazine’nin eli kasada, gözü faizde. Biz halkın cebinden alınan her kuruşun hesabını sormaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.