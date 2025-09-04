CHP’li Kış’tan Hazine’ye sert tepki: 'Bu parayı ne için saklıyorsunuz?'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hazine’nin yüksek faizle borçlanmasına dikkat çekti. Kış, “Borçlanmalar sonucu Hazine’nin kasa ve banka varlıkları sadece üç ayda 321 milyar TL arttı. Ancak bu para harcanmadı, bekletiliyor. Bize ‘tasarruf yapın’ diyenler, yüzde 40 faizle 622 milyar TL borçlanıyor” dedi.

HAZİNE’NİN NAKİT BEKLETME GEREKÇESİ TARTIŞMA YARATIYOR

“Bu parayı ne için saklıyorsunuz?” diye soran Kış, Hazine’nin yeni borçlanma ihalelerini açmamasını eleştirdi. Kış, “Hazine’nin normalin çok üzerinde borçlanarak kasaya stok yapması boşuna değilmiş, kriz senaryosuna hazırlanıyorlar. Kara senaryolar masada” ifadelerini kullandı.

UZMANLAR BORÇLANMA VE PİYASADAKİ RİSKLERİ YORUMLADI

Ekonomist Kerim Rota, Hazine’nin iç borç çevirme oranının yüzde 134’e ulaştığını belirterek, yüksek borçlanmanın ya büyük ödemeler için rezerv toplama ya da Merkez Bankası’nın politikalarına destek amacıyla yapıldığını söyledi.

TAHVİL PİYASASINDA YÜKSELEN RİSKLER

Eylülde 346 milyar liralık borçlanma planlanırken, tahvil faizleri hem yerel hem küresel bazda yükselişte. Analist Serhat Başkurt, tahvil tarafındaki hareketliliği “yangın” olarak nitelendirdi. Küresel piyasada ABD ve Japonya tahvil faizlerindeki yükseliş de dikkat çekiyor.